فيديو.. حمو بيكا يغير رأيه في الزواج بعد مرور شهر: أنا اتضحك عليا وبخاف أتكلم

علاقات و مجتمع

تختلف آراء الرجال دوما في أول الزواج عن بعد فترة منه، ورغم أن مطربي المهرجانات ومن بينهم حمو بيكا، لهم عقلية مختلفة يعبرون عنها باللون الغنائي الذي يقدمونه، إلا أنهم مثل كثير من الرجال تتغير رؤيتهم للزواج سواء بالسلب أو الإيجاب.

وشارك مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال، فيديو لزميله حمو بيكا، يظهر الفرق بين أول زواجه، يظهر في الجزء الأول منه بعد يوم واحد فقط من الزفاف، والجزء الثاني بعد شهر من زواجه، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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وكتب عمر كمال في تعليقه على الفيديو: "الراجل المصرى بعد أول يوم جواز وبعد شهر جواز"، وسأله في الفيديو بعد أول يوم: "يا بيكا الجواز حلو بجد؟"، ليرد عليه حمو: "والله العظيم الجواز ده زي العسل أنا نفسي أنت تتجوز بقى وتشوف بنت الحلال عشان يجيلك عيل يكاتفك ويشيل عنك".

وعن أحلى ما في الزواج قال بيكا: "أحلى حاجة يا أخويا أنك بتروج تلاقي اللقمة النضيفة والنومة النضيفة، وتلاقي اللي يطبطب عليك وأنت فرحان وأنت زعلان، والحياة زبادي خلاط".

وبعد شهر من الزواج ظهر الثنائي في شقة أحدهما، وقال عمر كمال في الفيديو، "أخبار الطبطبة إيه اللي قلت عليها في العربية؟"، ليرد بيكا: "طبطبة إيه مفيش الكلام ده، والأكل باكل من عند أبو عطوان، والهدوم بغسل في المغسلة اللي تحت البيت، وولادي أخواتي".

وردا على سؤال عمر كمال: "لأتجوز ولا لا"، رد حمو بيكا، "بصراحة خليك عايش شوية، أنا شايفك في حتة كويسة بعد ما تتجوز مش هتروح في حتة كويسة، أنت كدة سلطان زمانك، أنت كدة سلطة أولى، أنا بخاف أتكلم عشان في سلطة أولى، أنا كدة اتضحك عليا وأنت احمد ربك".