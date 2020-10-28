برنامج سكر بنات: حضّري كريم الأرز في المنزل لتبييض البشرة  

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 أكتوبر 2020 01:39 مساءً -
تتابعين في هذه الحلقة من سكر بنات الذي يعرض على الخليج 365 سناب شات ديسكفر طريقة تحضير ماء الأرز للبسرة والشعر مع تحضير كريم الأرز من وصفات منزلية سهلة لتبييض البشرة.
ماء الأرز لتطهير البشرة وتكثيف الشعر
لتحضير ماء الأرز أنت بحاجة إلى القليل من الأرز.
اتركيه في الماء مدة نصف ساعة.
بعدها افصلي الأرز عن الماء وضيعه في رذاذ ثم اتركيه في البراد للاستعمال اليومي.
للبشرة: رشي منه على قطنة نظيفة وامسحي بها بشرتك.
للشعر : رشي منه على جذور شعرك واتركيه فترة قبل الحمام أو حتى يمكنك النوم به.
فوائد ماء الأرز للبشرة
فوائد ماء الأرز للشعر
كريم الأرز لـتبييض البشرة
طريقة التحضير:
اهرسي الأرز المطحون جيداً حتى تحصلي على مزيج كريمي .
ضعي فوقه القليل من النشاء وماء الورد.
اخلطيهما جيداً بعدها ضعيه في البراد حتى يتماسك.
استعملي الكريم يوميا لتلحظي النتيجة
للمزيد من الخلطات لا تنسي متابعة سكر بنات .
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