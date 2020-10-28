صور أروى جودة في مهرجان الجونة تكشف زيادة وزنها 30 كيلو: ده بعد الرجيم

لايف ستايل

لفتت الفنانة أروى جودة الأنظار، إليها خلال مشاركتها في الدروة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، حيث أطلت بفساتين مختلفة عما اعتادت أن ترتديه في المهرجانات والأحداث الفنية المختلفة.

وأطلت أروى، بفساتين مقفولة وطويلة، ساترة، ومع كثرة التساؤلات، كشفت خلال لقائها مع برنامج "Gossips"، أنها تعمدت ارتداء استايل مختلف، لأنها زادت 30 كيلو جرام في وزنها.

أوضحت أنها عاشت مرحلة صعبة كي تفقد الكثير من وزنها، إذ أنها خضعت لنظام غذائي قاس على مدار الشهرين الماضيين، بسبب اكتسابها 30 كيلو جرام على وزنها خلال فترة العزل المنزلي، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتابعت أروى جودة: "كانت أصعب مرحلة إن أنا أخس، لأني وقت كورونا تخنت 30 كيلو، وبقالي شهرين بعمل ريجيم على قد ما أقدر، لسه مخستش 100%، وكان عندي السنة ديه تحدي علشان أختار فساتين تداري العيوب".

اختارت أروى جودة، فستان لامع من الروز الفاتح بأكمام كاملة، دون نقشة مميزة، مفتوح "فتحات هوليوود"، وتميز اللوك بكمامة يشمك.

وارتدت فستان آخر ذهبي لامع، مقفول من الصدر "وان شولدر"، واسع أيضا.

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وآخر إطلالاتها المميزة كانت أمس، حيث ارتدت فستان من اللون الأسود في أبيض، حدد خصرها، لكنه كان واسع من المنطقة السفلية، لا يحدد الجسم.

مهرجان الجونة

انطلق حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، يوم الجمعة الماضي، وحرصت إدارته على تكريم الفنان محمود رضا، من خلال عرض استعراض مستوحى من تصميم رقصاته وفرقته الشهيرة، التي كانت حققت نجاحا كبيرا، وأسهمت في الحفاظ على التراث المصري، وقدم الاستعراض خلال حفل الافتتاح ابنته الفنانة شيرين رضا.

ووجهت إدارة المهرجان، الدعوة إلى عدد كبير من الفنانين من أجل حضور الدورة الجديدة، من بينهم: أحمد السقا، تامر حسني، محمد هنيدي، يسرا، محمد رمضان، خالد الصاوي، أصالة، إلهام شاهين، نيللي كريم، خالد النبوي، لبلبة، أحمد داود، روجينا، أشرف زكي، جومانا مراد، محمد جمعة، سلوى خطاب، ريهام عبدالغفور، هالة صدقي، جميلة عوض، نجلاء بدر.

ومن ضمن قائمة الحضور، ياسمين صبري، أمينة خليل، ميريهان حسين، غادة عادل، دينا الشربيني، لقاء الخميسي، عمرو سعد، محمد ثروت، أحمد فتحي، نضال الشافعي، وفاء عامر، مريم حسن، رزان مغربي، محيي إسماعيل، بسمة، أحمد رزق، مي سليم، هبة مجدي، ريم مصطفى، إنجي المقدم، آيتن عامر، سمير صبري، هاني رمزي، صبري فواز، أروي جودة، كريم قاسم، أحمد حاتم، محمد فراج ونيقولا معوض وأصيل عمران واستيفاني صليبا.