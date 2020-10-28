رانيا يوسف تتصدر "تويتر" بعد إطلالتها في مهرجان الجونة.. ومتابعون: نسيت البنطلون

علاقات و مجتمع

تصدرت الفنانة رانيا يوسف، تريندات موقع البحث الشهير "جوجل"، وقائمة الأكثر تداولا على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، صباح اليوم، عقب ظهورها بإطلالة جريئة، مساء أمس، خلال فعاليات خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة بمدينة الغردقة.

وظهرت رانيا، بـ"جامب سوت أسود لامع قصير"، بدون بطانة، تشابه كثيرًا مع إطلالتها التي أثارت جدلا كبيرا في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ40.

سخرية كبيرة لاقتها الفنانة رانيا يوسف، من قبل رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ومن أبرز ما جاء في التعليقات: "أنتي نسيتي يا حبيبتي تلبسي البنطلون"، "جت بالبطانة ونسيت الفستان"، "بتموت في الشو"، "المرة اللي فاتت نسيت البطانة والمرة دي نسيت البنطلون".

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إطلالة رانيا يوسف في مهرجان القاهرة بدون بطانة

كان الفستان التي أطلت به رانيا يوسف، خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، من اللون الأسود، وله جيبة شفافة كليا، وأظهر جسدها بشكل، عرضها لانتقادات كبيرة.

انطلاق مهرجان الجونة

حرص عدد من النجوم، على حضور فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، إذ افتتح المهرجان مساء الجمعة الماضي، بحضور عدد من نجوم الفن أبرزهم يسرا، وليلى علوي، وأحمد السقا وزوجته مها الصغير، وعمرو يوسف وزوجته كندة علوش، وياسمين صبري، ورانيا يوسف، وأمينة خليل، وريم مصطفى، وروجينا، وأشرف زكي، وهاني رمزي، وإلهام شاهين، وهالة صدقي، ومنة شلبي، وأروى جودة، وإنجي المقدم، وشيرين رضا، وأحمد داود وزوجته علا رشدي، ومحمد فراج، وجومانة مراد، وغادة عادل، وخالد أنور، وأحمد مالك، وسلمى أبوضيف.

ورفعت الدورة الاستثنائية لمهرجان الجونة السينمائي شعار "سينما من أجل الإنسانية"، حيث يقام وسط تداعيات فيروس كورونا الذي اجتاح العالم مؤخرًا وتسبب في تعطيل كافة مناحي الحياة على رأسها توقف تصوير الأفلام والمهرجانات العالمية، وهو يعتبر المهرجان الأول الذي يتحدي "كورونا"، ويحافظ على جميع الإجراءات الوقائية اللازمة، والتنبيه على الحضور داخل قاعات دور العرض بالتباعد وارتداء الكمامة.