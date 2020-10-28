الامارات | أطعمة لا يُفضل حفظها في الثلاجة.. القائمة طويلة!

شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة لا يُفضل حفظها في الثلاجة.. القائمة طويلة! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت مجلة فرويندين الألمانية أن هناك قائمة أطعمة لا تتحمل برودة الثلاجة، بل إنها تزيدها سوءاً أو تفقدها رائحتها وخواصها المميزة.

وتبدأ هذه القائمة الطويلة بمنتجات المخابز، فالخبز سواء في كيس بلاستيكي أو كيس ورقي لا يجب وضعه في الثلاجة، وكذلك البطاطا أو البطاطس لا يُفضل تخزينها في الثلاجة، لعدم مناسبة التهوية ودرجة الرطوبة في الثلاجة، وهو ما يتسبب في تعفنها بسرعة.

بالإضافة إلى أن الطماطم والخيار وجميع الخضراوات المحتوية على كمية كبيرة من الماء ليس من المناسب حفظها في الثلاجة، كما ينبغي عدم وضع عبوات مفتوحة في الثلاجة.

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ومن الفاكهة، التي لا ينبغي حفظها في الثلاجة، الموز والأناناس والمانجو وثمار الحمضيات، علاوة على القهوة والثوم والبصل.

كما أن الفاكهة ذات النواة مثل الخوخ والبرقوق ليس من المناسب وضعها في الثلاجة. ونصحت المجلة الألمانية بأنه لا يجب حفظ البهارات في الثلاجة، لأن الكاري والكركم وباقي التوابل تفقد رائحتها بسرعة في الثلاجة.

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