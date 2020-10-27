معاطف بألوان ربيعية منعشة لخريف وشتاء 2020-2021

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 06:43 مساءً - يُعد المعطف من قطع الملابس الأساسية خلال فصل الشتاء، إذ لا يمكنكِ الاستغناء عنه طوال أيام الطقس البارد، كما يزيد إطلالتكِ جمالاً وأناقة.

وعلى الرغم من أن الألوان الداكنة هي الأكثر رواجاً في تصميمات معاطف الشتاء، إلا أن بيوت الأزياء العالمية حرصت على طرح مجموعة معاطف للشتاء بألوان ربيعية منعشة، ضمن مجموعاتها لخريف وشتاء 2020-2021.

وفي هذا الألبوم، جمعت لكِ "الخليج 365.نت" مجموعة من معاطف الشتاء بألوان ربيعية منعشة، لإطلالة مختلفة وأكثر عصرية في خريف وشتاء 2020-2021:



معطف باللون الأحمر من هيرمس

معطف باللون الأحمر من هيرمس



طرحت دار أزياء هيرمس HERMÈS مجموعة من معاطف الشتاء المميزة لخريف وشتاء 2020-2021، وهي المجموعة التي أعجبنا منها هذا المعطف الأنيق باللون الأحمر، والمُصمم بياقة عريضة ذات طبقتين، إحداهما داخلية ذات أزرار من المعدن، والأخرى عريضة تجمع بين اللونين الأحمر والبني.

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معطف باللون البنفسجي من لويس فويتون Louis Vuitton

معطف باللون البنفسجي من لويس فويتون



طرحت دار أزياء لويس فويتون Louis Vuitton مجموعة مميزة من معاطف الشتاء لموسم خريف وشتاء 2020-2021، جمعت بين الألوان الداكنة مثل الأسود والبني والرمادي، والألوان الربيعية المنعشة، مثل هذا المُعطف الأنيق ذي اللون البنفسجي، الذي يتميز تصميمه بالياقة العريضة، إضافة إلى الأزرار التي تُزين جانبي الصدر والخصر، لإطلالة أكثر جمالاً.

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معطف باللون الوردي من ماكس مارا Max Mara

معطف وردي من ماكس مارا



إذا كنتِ تبحثين عن إطلالة أكثر نعومة وأناقة، يمكنكِ الاستعانة بهذا المعطف الأنيق من ماكس مارا Max Mara، والذي يتميز باللون الوردي، كما تم تصميمه بياقة عريضة، وأزرار باللون البني، مع جيوب جانبية عريضة، لإطلالة أكثر أناقة.



وإذا كنتِ تُفضلين المعاطف القصيرة، يمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم الأنيق لمعطف قصير باللون الأصفر من ماكس مارا Max Mara، لإطلالة أكثر عصرية وأناقة.

معطف أصفر من ماكس مارا

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معطف باللون الأزرق الفاتح من Michelle Waugh

معطف باللون اللبني من Michelle Waugh



يتميز اللون الأزرق الفاتح بأناقته ونعومته، وهو ما يجعله من الألوان المُفضلة لدى الكثير من النساء، إذ يتم استخدامه دائماً في تصميم الملابس الصيفية، ولكن نجحت دار أزياء Michelle Waugh في استخدامه بشكل رائع لتصميم معطف شتوي طويل، يتميز بالأناقة والفخامة، إذ تم تصميمه بدون أزرار، مع ياقة عريضة تمتد حتى أطراف المعطف، وجيوب جانبية صغيرة.

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معطف باللون الأخضر من REMAIN Birger Christensen

معطف باللون الأخضر من Remain Birger Christensen

من أجمل تصميمات معاطف الشتاء التي تتمتع بألوان ربيعية منعشة، هذا التصميم المميز من Remain Birger Christensen لمعطف ترينش باللون الأخضر، يناسب أجواء الخريف.

ويتميز هذا المعطف بحزام عريض على الخصر بنفس لون المعطف، مع ياقة عريضة وجيوب كبيرة على الجانبين، لإطلالة أكثر أناقة.

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