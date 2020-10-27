خبير تغذية يكشف أكثر الفنانات رشاقة في مهرجان الجونة السينمائي

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أطلت مجموعة من الفنانات على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي، الذي تتواصل فعالياته حاليا، بإطلالات مبهرة، أضفت عليهن مزيدا من الجاذبية.

ولفت نظر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أجساد بعض النجمات، ممن حافظن على رشاقتهن، مقابل فنانات أخريات زادت أوزانهن بشكل ملحوظ.

وكشف الدكتور محمد الشافعي المتخصص في التغذية والرشاقة، لـ"هن"، عن أكثر الفنانات اللاتي وصلن للوزن المثالي، قائلا إن ياسمين صبري، لها جسد مثالي، خاصة أنها حريصة على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

وأضاف أن بشرى، أيضا من الفنانات اللاتي لا يزيد وزنهن، وأنها تسير على نظام غذائي يعمل على تثبيت وزنها والمحافظة على رشاقة جسدها.

ومن الفنانات اللاتي ظهرن بجسد رشيق أيضا الفنانة مي سليم، التي اتجهت لممارسة الرياضة بانتظام، مع اتباع نظام غذائي ساعدها في الوصول لهذا الجسد المثالي.

يذكر أن عددًا من النجوم، حرصوا على حضور فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، حيث افتتح المهرجان مساء الجمعة الماضي، بحضور عدد من نجوم الفن أبرزهم يسرا، وليلى علوي، وأحمد السقا وزوجته مها الصغير، وعمرو يوسف وزوجته كندة علوش، وياسمين صبري، ورانيا يوسف، وأمينة خليل، وريم مصطفى، وروجينا، وأشرف زكي، وهاني رمزي، وإلهام شاهين، وهالة صدقي، ومنة شلبي، وأروى جودة، وإنجي المقدم، وشيرين رضا، وأحمد داود وزوجته علا رشدي، ومحمد فراج، وجومانة مراد، وغادة عادل، وخالد أنور، وأحمد مالك، وسلمى أبوضيف.

ورفعت الدورة الاستثنائية لمهرجان الجونة السينمائي شعار "سينما من أجل الإنسانية"، حيث يقام وسط تداعيات فيروس كورونا الذي اجتاح العالم مؤخرًا وتسبب في تعطيل كافة مناحي الحياة على رأسها توقف تصوير الأفلام والمهرجانات العالمية، وهو يعتبر المهرجان الأول الذي يتحدي "كورونا"، ويحافظ على جميع الإجراءات الوقائية اللازمة، والتنبيه على الحضور داخل قاعات دور العرض بالتباعد وارتداء الكمامة.