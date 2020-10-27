اختبارات للتأكد من عدم تأثير لقاح كورونا الروسي على القدرة الإنجابية

صحة

أجرت هيئة الرقابة على الاستهلاك الروسية "روس بوتريب نادزور"، اختبارًا للتأكد من عدم تأثير لقاح "آبي واك كورونا" على القدرة على الإنجاب لدى المتطوعين المشاركين في الاختبار، لتجنب حدوث أي آثار سلبية، والذي وضعه مركز فيكتور الروسي لعلاج فيروس كورونا المستجد، وأثبتت الاختبارات بأن اللقاح آمن تمامًا.

وقال المتحدث باسم الهيئة، إن تطعيم الفئران الذي أجري في المرحلة الأولى للاختبار لم يظهر أي تأثير سلبي للقاح خاصة على الوظيفة المتعلقة بالإنجاب وعلى بنية الغدد التناسلية، فضلًا عن عدم حدوث أي آثار جانبية أو سلبية على التطعيمين الأول والثاني.

وأوضح المتحدث، أنهم يرصدون حاليًا أي تغيرات أو انحرافات محتملة في عمل الجهاز التناسلي للمتطوعين المشاركين في الاختبار.

ويذكر أن هذا اللقاح وضعه خبراء مركز فيكتور الروسي، جرى تسجيله في منتصف شهر أكتوبر الجاري.

أعراض كورونا

يُصيب فيروس كورونا الرئتين، وتظهر أعراض رئيسية هي: الحمى والسعال الجاف المستمر.

وتقول هيئة خدمة الصحة الوطنية البريطانية إن "السعال الجاف" يعني السعال القشري الذي لا يصاحبه أي بلغم (مخاط سميك).

ويعني السعال المستمر السعال لفترة طويلة وبكثرة لمدة تتجاوز ساعة، أو حدوث ثلاث نوبات سعال أو أكثر خلال 24 ساعة، أما إذا كنت تعاني عادة من السعال فقد يكون الوضع أسوأ من المعتاد.

كما يؤدي ذلك إلى حدوث ضيق في التنفس، والذي يوصف غالبا بضيق شديد في الصدر، أو صعوبة في التنفس أو شعور بالاختناق.

وتلعب الأجسام المضادة دورا أساسيا في أجهزة المناعة، وتمنع الفيروسات من الدخول إلى خلايا الجسم.

ووجد باحثون تابعون جامعة "إمبريال كوليدج لندن" أنّ عدد الأشخاص، الذين ثبت وجود أجسام مضادة لديهم، انخفض بنسبة 26 في المئة بين يونيو وسبتمبر.

وقال فريق الباحثين إن المناعة تتلاشى، بحسب ما يبدو، وهو ما يعني احتمال الإصابة بالفيروس عدة مرات.