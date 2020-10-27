رانيا يوسف بـ"هوت شورت" في الجونة.. ومتابعون: "بتصومي اتنين وخميس؟"

لايف ستايل

شاركت الفنانة رانيا يوسف، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورًا جديدة لها من داخل الجونة بمدينة الغردقة.

وظهرت "رانيا" في الصور بإطلالة مثيرة، حيث ارتدت "مايوه" على هوت شورت، معلقة على الصور: "حافظ على وجهك للشمس ولن ترى الظلال أبدًا".

وتفاعل معها متابعوها في التعليقات على الصور: "فرحانة وأنتي بالمنظر دا"، "أنتي لسه شوفتي ظلام ولا حرقة شمس"، "أنتي متأكدة أنك بتصومي اتنين وخميس"، "ملامح الشيخوخة بدأت تظهر رغم عمليات التجميل".

وظهرت الفنانة رانيا يوسف خلال فعاليات ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

وارتدت "رانيا"، فستانا طويلا يحمل عددا من الألوان والنجوم على طول جانبيه، يتوسطه اللون الأسود.

فستان الفنانة رانيا يوسف في إطلالتها بالجونة من تصميم شركة الأزياء العالمية "Philipp Plein"، إذ يبلغ سعره 1399 يورو، أي ما يعادل أكثر من 25 ألف جنيه مصري، حسب الموقع الرسمي للشركة.

افتتاح مهرجان الجونة

وانطلق حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، يوم الجمعة الماضي، وحرصت إدارته على تكريم الفنان محمود رضا، من خلال عرض استعراض مستوحى من تصميم رقصاته وفرقته الشهيرة، التي حققت نجاحا كبيرا وأسهمت في الحفاظ على التراث المصري، وقدم الاستعراض خلال حفل الافتتاح ابنته الفنانة شيرين رضا.

ووجهت إدارة المهرجان، الدعوة إلى عدد كبير من الفنانين من أجل حضور الدورة الجديدة، من بينهم، أحمد السقا، تامر حسني، محمد هنيدي، يسرا، محمد رمضان، خالد الصاوي، أصالة، إلهام شاهين، نيللي كريم، خالد النبوي، لبلبة، أحمد داود، روجينا، أشرف زكي، جومانا مراد، محمد جمعة، سلوى خطاب، ريهام عبدالغفور، هالة صدقي، جميلة عوض، نجلاء بدر.

ومن ضمن قائمة الحضور، ياسمين صبري، أمينة خليل، ميريهان حسين، غادة عادل، دينا الشربيني، لقاء الخميسي، عمرو سعد، محمد ثروت، أحمد فتحي، نضال الشافعي، وفاء عامر، مريم حسن، رزان مغربي، محيي إسماعيل، بسمة، أحمد رزق، مي سليم، هبة مجدي، ريم مصطفى، إنجي المقدم، آيتن عامر، سمير صبري، هاني رمزي، صبري فواز، أروي جودة، كريم قاسم، أحمد حاتم، محمد فراج ونيقولا معوض وأصيل عمران واستيفاني صليبا.