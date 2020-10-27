بخطوات بسيطة.. طريقة عمل مكرونة بالتونة والكريمة

مطبخ

كتب: هن - 02:34 ص | الثلاثاء 27 أكتوبر 2020

قدم الشيف الشربيني، طريقة عمل مكرونة بالتونة والكريمة، وذلك من خلال برنامجه "الشيف" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من أنواع الوجبات السهل تحضيرها في المنزل. مقادير عمل مكرونة بالتونة والكريمة مكرونة مسلوقة. تونة. كريمة طبخ. جبن شيدر مبشور. زبدة. بصل مفروم. ثوم مفروم. فلفل ألوان. ماء ساخن. زيت نباتي للتزيين. بقدونس مفروم. جبنة بارميزان. طريقة عمل مكرونة بالتونة والكريمة يشوح بصل وثوم في زبدة وزيت على النار ثم تضاف تونة وتشوح. تتبل بملح وفلفل ويضاف لبن وكريمة. يضاف فلفل ألوان. تضاف المكرونة وتقلب جيدا. تغرف في طبق التقديم. تزين ببقدونس وجبنة بارميزان. وتقدم ساخنة.

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