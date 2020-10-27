الامارات | 317 ناشراً يناقشون أثر «كورونا» في صناعة النشر

شكرا لقرائتكم خبر عن 317 ناشراً يناقشون أثر «كورونا» في صناعة النشر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الشارقة للكتاب عن انطلاق فعاليات الدورة العاشرة من مؤتمر الناشرين في مركز إكسبو الشارقة، خلال الفترة من 1-3 نوفمبر، وذلك قبيل انطلاق الدورة الـ39، من معرض الشارقة الدولي للكتاب، في 4 نوفمبر المقبل. ويتضمن المؤتمر، الذي يقام على مدار ثلاثة أيام، ثماني جلسات حوارية، يناقش فيها المشاركون أبرز القضايا والتحديات التي تواجه صناعة النشر في المنطقة والعالم.

تبدأ فعاليات اليوم الافتتاحي بكلمة يلقيها رئيس هيئة الشارقة للكتاب، أحمد بن ركاض العامري، بحضور ومشاركة 317 ناشراً و33 متحدثاً ومتخصصاً في صناعة النشر من جميع أنحاء العالم.

ويستهل المؤتمر برنامج فعالياته بجلسة حوارية، بعنوان: «نظرة على واقع صناعة النشر في العالم: النمو في ظل أزمة (كورونا)»، التي يشارك فيها نخبة من الخبراء والعاملين في قطاع النشر من جميع أنحاء العالم، لمناقشة سبل مواجهة التحديات التي فرضتها أزمة «كورونا»، فيما تتمحور الجلسة الحوارية الثانية حول سبل تكيف صناعة النشر مع متطلبات المستقبل. وستكون آخرة الجلسات الحوارية في اليوم الأول، بعنوان: «البحث عن جمهور جديد للكتب المترجمة»، تليها جلسة حول آلية المشاركة في منحة الترجمة والبالغ قدرها 300 ألف دولار أميركي.

بينما تناقش فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر «حوار الكتّاب الإماراتيين»، ويشارك فيها الكتّاب الذين يمثلون إمارة الشارقة ضمن فعاليات الاحتفاء بالإمارة ضيف شرف «معرض لندن الدولي للكتاب» 2021، تليها جلسة بعنوان «عالم المرأة: رائدات عالميات في قطاع النشر»، فيما تتناول الجلسة الثالثة «التعليم في المنزل والتعليم الافتراضي».

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