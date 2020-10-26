كورونا اليوم: علامة تحذير جديدة للإصابة.. وتأثير غير متوقع للفيروس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرًا يهدد العالم أجمع منذ حوالي 10 أشهر على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

في إطار ذلك، يوفر "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

علامة تحذير جديدة

كشف العلماء عن علامة تحذيرية جديدة لخطر الإصابة بعدوى "كوفيد-19" يجب تصنيفها كعارض رئيسي رابع لعدوى الوباء القاتل.

وتشمل الأعراض الأساسية لـ"كوفيد-19" في الغالب، ارتفاعا في درجة الحرارة والسعال الجديد وفقدان حاستي الشم والتذوق، لكن العلماء يحذرون الآن، كلا من البالغين والأطفال، من عارض رابع شائع، يتمثل في مرض جلدي يمكن أن يكون مؤلما ومثيرا للحكة في بعض الأحيان.

واكتشف العلماء من كينجز كوليدج لندن أن 8.8% من الذين أبلغوا عن نتائج اختبار إيجابية لـ"كوفيد-19"، عانوا من طفح جلدي كجزء من أعراضهم، مقارنة بـ 5.4% من الأشخاص الذين كانت نتيجة اختبارهم سلبية، وفقا لروسيا اليوم.

اكتشاف تأثير مريب للقلق بشأن "كوفيد-19"

زعمت دراسة أن القلق من فيروس "كوفيد-19" يمكن أن يسبب مشاكل في صورة الجسد بين الرجال والنساء.

وتشير الدراسة التي أجرتها جامعة Anglia Ruskin، إلى أن الشعور بالتوتر المرتبط بالوباء مرتبط برغبة الرجال الأكبر في الحصول على عضلات، وأن النساء لديهن رغبة أكبر في النحافة، وفقا لروسيا اليوم.

طرق استعادة حاسة الشم بعد التعافي من"كوفيد-19"

كشف الدكتور عبدالله خوجايف، أخصائي أمراض الأنف والأذن والحنجرة، كيف يمكن استعادة حاسة الشم بعد الشفاء من مرض "كوفيد-19".

ومن أجل ذلك ينصح الأخصائي بضرورة وصول الهواء إلى النهايات العصبية المنتشرة داخل الأنف وفقا لروسيا اليوم.

ويقول: "يجب استخدام مستحضرات طبية (قطرات) تضيق الأوعية الدموية في الأنف، ورش تجويف الأنف بمحلول ملح البحر وتوفير رطوبة الهواء في الغرفة، وتناول فيتامينات В والفيتامينات المتعددة من أجل استعادة الخلايا العصبية، كما يجب اتباع نظام غذائي صحيح، وتناول كميات كبيرة من الماء، والامتناع عن التدخين".

سلوك كورونا يتغير بفصل المطر

كشف ديفيد ريلمان، عالم متخصص بالأحياء الدقيقة في جامعة ستانفورد، بأن تفشي الفيروس سيشهد ذروته خلال الشتاء، مشيراً إلى أننا مقبلون على أشهر صعبة.

كما حذر علماء آخرون من أن السرعة في الوصول إلى نتائج تتعلق باللقاحات المضادة لكورونا، قد تضر بفعاليته ضد الفيروس الذي ينتشر بقوة، وفقا لـ"العربية".