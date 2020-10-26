معلومات عن الإعلامية الإخوانية فيروز حليم.. اسمها "فايزة" وغيرت شكلها

لايف ستايل

لا تزال تتوالى فضائح قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، فبعدما فشلت في إحداث اضطرابات في مصر، انشغلت بالصراعات الداخلية للحصول على مزيد من أموال التمويلات فضلاً عن إرضاء رغباتهم ونزواتهم التي ظهرت في عدد من التسريبات المؤخرة، وأحدث تلك الوقائع هي الخلافات بين الهارب أيمن نور والإخواني عزام التميمي، وكانت فيروز حليم المذيعة الإخوانية سبباً رئيساً وراء الخلاف.

وكشفت مصادر لـ"الوطن"، أن المذيعة فيروز حليم كانت وما زالت سبباً في الخلاف بين أيمن نور وعزام التميمي، والذي بدأ منذ فترة، مع توظيف فيروز لجمع تبرعات والدعم للجماعة الإرهابية، وهو ما حاول الهارب أيمن نور استغلاله للحصول على جزء من تلك التمويلات لصالح قناة الشرق الإخوانية، التي يديرها في تركيا، وبعد محاولات من التقرب إلى فيروز تمكن من ضمها إلى صفه، بحسب المصادر.

من هي فيروز حليم؟

- اسمها الحقيقي فايزة عبد الحليم.

- تم فرضها كمذيعة من قِبل عزام القيادي الإخواني عزام التميمي على قناة "الشرق"، رغم عدم امتلاكها أي مؤهلات أو خبرات إعلامية.

Advertisements

- عملت "فيروز" في البداية بقناة "لا" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، والتي يديرها الإخواني الهارب أيمن نور.

- تزوجت عرفيًا من عزام التميمي بعيدًا عن زوجته الأولى المقيمة في لندن، وأقامت بصحبته في فندق "جراند ويندهام" بالعاصمة التركية إسطنبول.

- تعد هذه الزيجة الثانية لـ"فيروز"، حيث كانت متزوجة رجل أعمال في محافظة البحيرة.

- أجرت العديد من عمليات التجميل لتغيير شكلها بالكامل، وتهتم بإنفاق أموالها داخل مراكز التجميل بالعاصمة التركية.

- تسببت في زيادة الخلافات على مدار الفترة الأخيرة، بين عزام التميمي وأيمن نور الذي ظل يلاحقها للدخول معها في علاقة.

- تمتلك صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ويتابعها أكثر من 3 آلاف حساب.