"جوزها شايل جزمتها".. ظهور نادر لابنة نجلاء فتحي في "الجونة السينمائي"

علاقات و مجتمع

بإطلالة ملكية، لفتت ياسمين أبو النجا ابنة الفنانة نجلاء فتحي، الأنظار خلال حضورها فعاليات ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، التي انطلقت منذ يومين في الغردقة.

وأطلت "ياسمين"، بفستان أخضر قاتم اللون، الذي تميز بأنه بدون أكمام وبدون نقوش، و"منفوش"، فيما أمسك زوجها المخرج خضر محمد خضر بحذائها ذو الكعب العالي، خلال سيرهما على السجادة الحمراء.

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع الصورة، التي حصدت آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "جميلة جدا ما شاء الله، بس مش شبه مامتها خالص"، و"هى جميلة بس ماماتها أحلى"، و"ماسكة جوزها للجزمة هتنكد على رجالة كتير النهارده، والستات هتطلب يتعمل معاهم كده".

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افتتاح مهرجان الجونة

وانطلق حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، يوم الجمعة الماضي، والذي حرصت إدارته على تكريم الفنان محمود رضا، من خلال عرض استعراض مستوحى من تصميم رقصاته وفرقته الشهيرة، والتي كانت حققت نجاحا كبيرا وأسهمت في الحفاظ على التراث المصري، وقدم الاستعراض خلال حفل الافتتاح ابنته الفنانة شيرين رضا.

ووجهت إدارة المهرجان، الدعوة إلى عدد كبير من الفنانين من أجل حضور الدورة الجديدة، من بينهم، أحمد السقا، تامر حسني، محمد هنيدي، يسرا، محمد رمضان، خالد الصاوي، أصالة، إلهام شاهين، نيللي كريم، خالد النبوي، لبلبة، أحمد داود، روجينا، أشرف زكي، جومانا مراد، محمد جمعة، سلوى خطاب، ريهام عبدالغفور، هالة صدقي، جميلة عوض، نجلاء بدر.

ومن ضمن قائمة الحضور، ياسمين صبري، أمينة خليل، ميريهان حسين، غادة عادل، دينا الشربيني، لقاء الخميسي، عمرو سعد، محمد ثروت، أحمد فتحي، نضال الشافعي، وفاء عامر، مريم حسن، رزان مغربي، محيي إسماعيل، بسمة، أحمد رزق، مي سليم، هبة مجدي، ريم مصطفى، إنجي المقدم، آيتن عامر، سمير صبري، هاني رمزي، صبري فواز، أروي جودة، كريم قاسم، أحمد حاتم، محمد فراج ونيقولا معوض وأصيل عمران واستيفاني صليبا.