دنيا ماهر لـ"هن" تعليقا على ارتباطها بـ إسلام إبراهيم: "بنسند بعض"

علاقات و مجتمع

علقت الفنانة الشابة، دنيا ماهر، على شائعات ارتباطها بالممثل الشاب، إسلام إبراهيم، بعدما خطفا الأنظار بتواجدهما سويًا على السجادة الحمراء، خلال الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

وقالت "دنيا" في تصريحات لـ "هُن": "أنا مش واخدة الكلام والتعليقات بجدية قوي لأني عارفة إن الناس بتهزر".

وتابعت: "إسلام بجد أخويا، وصديق عزيز عليا، وكنا داخلين سوا عشان نسند بعض، لو اتكعبلت أسند عليه".

واختتمت الفنانة الشابة تعليقها، بقولها: "الناس بتهزر معانا، واحنا بنحب نهزر معاهم".

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ولفت الثنائي الأنظار إليهم بسبب ظهورهم في مهرجان الجونة سويًا، مما جعل البعض يعلق: "نجلاء لقت حبيب وقريب"، "شكل نجلاء وإسلام هيرتبطوا".

افتتاح مهرجان الجونة

وانطلق حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، يوم الجمعة الماضي، والذي حرصت إدارته على تكريم الفنان محمود رضا، من خلال عرض استعراض مستوحى من تصميم رقصاته وفرقته الشهيرة، والتي كانت حققت نجاحا كبيرا وأسهمت في الحفاظ على التراث المصري، وقدم الاستعراض خلال حفل الافتتاح ابنته الفنانة شيرين رضا.

ووجهت إدارة المهرجان، الدعوة إلى عدد كبير من الفنانين من أجل حضور الدورة الجديدة، من بينهم، أحمد السقا، تامر حسني، محمد هنيدي، يسرا، محمد رمضان، خالد الصاوي، أصالة، إلهام شاهين، نيللي كريم، خالد النبوي، لبلبة، أحمد داود، روجينا، أشرف زكي، جومانا مراد، محمد جمعة، سلوى خطاب، ريهام عبدالغفور، هالة صدقي، جميلة عوض، نجلاء بدر.

ومن ضمن قائمة الحضور، ياسمين صبري، أمينة خليل، ميريهان حسين، غادة عادل، دينا الشربيني، لقاء الخميسي، عمرو سعد، محمد ثروت، أحمد فتحي، نضال الشافعي، وفاء عامر، مريم حسن، رزان مغربي، محيي إسماعيل، بسمة، أحمد رزق، مي سليم، هبة مجدي، ريم مصطفى، إنجي المقدم، آيتن عامر، سمير صبري، هاني رمزي، صبري فواز، أروي جودة، كريم قاسم، أحمد حاتم، محمد فراج ونيقولا معوض وأصيل عمران واستيفاني صليبا.