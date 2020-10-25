بفستان قميص..إنجي علي بلوك مختلف في مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

ظهرت الإعلامية إنجي على بإطلالة مختلفة في فعاليات اليوم التالت من مهرجان الجونة السينمائي.

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اعتمدت فستانا قصيرا على شكل قميص مصنوع من قماش الستان باللون الأوف وايت، بأكمام طويلة، ومربوط من أسفل.

ونسقت مع الإطلالة حذاء باللون الفضي، مع إكسسوارات أنيقة مكونة من خاتم وكوليه وأسورة، واعتمدت مكياجا قويا، وتسريحة شعر مرفوعة لأعلى.

وانطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، الجمعة، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.

