إطلالات المشاهير بملابس جلدية متنوعة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 أكتوبر 2020 07:40 مساءً - تجتاح موضة الجلد منصات عروض الأزياء بشكل لافت مع بداية موسم كل خريف وشتاء، وتأتي هذه الصيحة هذا الموسم لتفرض نفسها بأسلوب لافت، عاكسةً أجواء من الدفء على أيام البرد القادمة. إلا أن من يتابع إطلالات النجمات؛ يلاحظ مدى حبهن وعشقهن لهذه الموضة المميزة، إذ رصدنا العديد منهن متألقات بقصات وأساليب مختلفة.

ركزت النجمات هذا الموسم على صيحة الجلد بشكل كبير، فرصدنا كلاً من كلوي كاردشيان وآشلي روبرتس وكلوي لويس وآشلي جيمس ودري هيمنغواي وأوليفيا كوكس وغيرهن كثر متألقات بها، طبعاً كل واحدة اعتمدت أسلوبها الخاص، وعكس حبها لهذه الصيحة بطريقة مختلفة عن الأخرى.



أين ظهرت هذه الموضة؟

دور عديدة تتبنى موضة الجلد في كل موسم، فهي لا يمكن أن تفارق مجموعاتها، هذا فضلاً عن دور أخرى أدخلتها للمرة الأولى إلى تصاميمها. وقد رصدنا هذه الصيحة بشكل لافت لدى فندي Fendi، وهيرميس Hermes، وميوميو MiuMiu، وباكو ربان Paco Rabanne، وغيرها كثر...

طبعاً كل دار قدمتها وفق تصورها الخاص، وبشكل يحاكي أسلوب امرأتها، بالإضافة إلى كونها تصاميم عصرية وأنيقة ومميزة.

وتنوعت ألوان الجلود؛ فلم تأتِ حكراً على اللون الأسود، حيث برز الكاميل والبني والزيتي، وغيرها من الألوان الدافئة والجميلة.

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كيف ترتدين الجلد بأسلوب النجمات؟









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السترات الجلدية



يمكنكِ ارتداؤها يوماً مع الفساتين القصيرة، أو الطويلة، السراويل الواسعة والضيّقة القماشية أو الجلدية، مع التنانير المختلفة، وحتى فوق القمصان الكلاسيكية والكنزات الصوفية، السترات أيضاً تناسب مختلف الألوان والطبعات والأحذية، سواء المسطحة أو العالية.

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التنانير الجلدية



التنانير الجلدية تأتي بمختلف الأطوال والأشكال، مثلها مثل باقي الخامات، لكنها تبدو أكثر انطلاقاً، خاصة إن نسّقتِها مع القطع المختلفة، يمكنك ارتداء الـPencil Skirt من الجلد الأسود مع قميص حريري ناعم باللون الأبيض مثلاً؛ لإطلالة كلاسيكية تناسب العمل، كما يمكنكِ تنسيق التنورة المتوسطة الطول، مع التيشيرتات المطبوعة؛ لإطلالة شبابية مرحة.

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السراويل الجلدية لإطلالة مثيرة وجذابة



من المعروف أنّ السروال الجلدي قطعة مثيرة مميزة، تميل إليه السيّدات الجريئات المنطلقات. تنسيقه مع باقي القطع المختلفة سيتوقّف على شكله، سواء كان ضيقاً أو واسعاً، يمكنك ارتداء السراويل الواسعة مع التيشيرت والكنزات المختلفة الرياضية، بينما يفضّل تنسيق السراويل الضيّقة مع البلايزر الكلاسيكي، والمعاطف الطويلة.