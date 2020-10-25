أفكار لتنسيق العبايات الخليجية السوداء بطريقة بسيطة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 أكتوبر 2020 07:40 مساءً - على الرغم مع تنوع أساليب الأزياء الخليجية، تبقى العباية السوداء من الخيارات الأولى للسيدات في العالم العربي، حيث إنها تليق بجميع الألوان والصيحات، بالإضافة إلى مظهرها المريح والعملي والمناسب للكثير من الإطلالات؛ حيث لا يقتصر اختيارها على وقت أو مناسبة معينين. فإن كنتِ تبحثين عن إطلالة متكاملة ومبهرة بالعباية السوداء، فما عليك سوى اتباع بعض القواعد مع اختيار الستايل الذي يمكن أن يعبِّر عن شخصيتك، ويضفي لها مظهرًا جماليًّا مختلفًا يعكس شخصيتك وذوقك.



العباية السوداء مع الأكسسوارات ذات الألوان القوية

العباية السوداء مع الأكسسوارات ذات الألوان القوية



يجب عليك المحافظة دائمًا على درجات الألوان، فإن كنتِ ستختارين إحدى الدرجات الفاقعة أو القوية بالأكسسوارات، فيُفضل أن تكون البقية بدرجة هادئة؛ حتى يظل الأسود هو الأساس باللوك، ويضفي لك لمسة مُترفة وناعمة، وبهذه النصيحة يمكنك التأنق بعباية سوداء ذات فصوص ناعمة مع حذاء ذي كعب شفاف وحقيبة خضراء، أو اختيار عباية سوداء مع حقيبة وحذاء باللون الأصفر القوي لمظهر مميز ومواكب لخريف ٢٠٢٠، وإن كنت بحاجة لمظهر كلاسيكي ناعم فارتدي عباية سوداء برسوم من الأطراف مع حقيبة حمراء وحذاء أسود للمحافظة على درجة الألوان.

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كيفية تنسيق العبايات السوداء المطرزة

كيفية تنسيق العبايات السوداء المطرزة



العبايات المطرزة السوداء يمكن أن تختاري معها حقائب ملونة بدرجات حيادية ناعمة أو أحذية بأكسسورات لامعة، وتناسب هذه التنسيقات المشاوير المسائية، لذا يمكنك الظهور بعباية سوداء مطرزة بالفضي في الأطراف مع حقيبة فضية وحذاء أحمر مزين بالفضي لمظهر كلاسيكي مبهر، أو تنسيق عباية مطرزة بالأسود والأبيض مع حذاء فضي ذي كعب ناعم وحقيبة باللون الأسود أو الأبيض لمظهر ناعم ومناسب للحفلات والمناسبات البسيطة، ويمكن أن تطلي بعباية من الساتان المطرز مع حقيبة بدرجة النيود وحذاء أسود إلى جانب أكسسوارات اليد اللامعة.

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العبايات المفتوحة لخيار شبابي مميز

العبايات المفتوحة لخيار شبابي مميز



تعتمد الكثيرات من الفتيات الشابات على خيارات العبايات المفتوحة مع الجينز أو التنسيقات الكاجوال بشكل عام، وذلك ليحصلن على إطلالة مبهرة في الجامعة أو في المشاوير اليومية وخروجات الأصدقاء. ولأن هناك الكثيرات من الفتيات يقعن في خطأ تنسيق الملابس أسفل العباية فتصبح إطلالتهن مبالغًا فيها وتُظهرهن بقوام ممتلئ، فإننا نقدم لكِ بعض الخيارات التي يمكنك اتباعها للحصول على مظهر ناعم وأنيق. يمكنك -عزيزتي- اختيار عباية من الساتان الأسود والمزين بخطوط ناعمة ملونة مع تيشيرت بنفس لون الخطوط وبنطال من الجينز الأزرق، أو التزين بعباية سوداء مخططة بالأبيض مع بنطال الجينز الأزرق وبلوزة سوداء مزينة بكتابات بيضاء، وتنسيق الأكسسوارات باللون الأبيض لمظهر مبهر وحيادي، ويمكن أن تطلي بعباية ناعمة مع تنورة ذات درجة حيادية كالبني، واختيار البلوزة والحذاء بدرجة حيادية أخرى متشابهة.

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