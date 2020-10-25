تونر النعناع للبشرة الدهنية من مطبخك

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 أكتوبر 2020 01:40 مساءً - يعتبر التونر من مستحضرات التجميل، الذي تلجأ إليه السيدات بهدف تنظيف البشرة بعمق وتنطيف الشوائب والأتربة من البشرة، حيث يمنحها الترطيب العميق ويساعد على زيادة نضارتها وحيوتها، كما أنه يقلل من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة التي يمكن أن تظهر على البشرة. فماذا لو كان التونر طبيعي ومن مطبخك؟



أفضل تونر للبشرة الدهنية



تونر النعناع والليمون

تونر للبشرة الدهنية

فوائد التونر:

النعناع يحتوي على أحماض أوميجا- 3 الدهنية وفيتامين «أ» وفيتامين سي اللذين يعززان من تحفيز الكولاجين وشد البشرة.

إزالة الهالات السوداء تحت العينين ويقلل من انتفاخها.

تقشير البشرة وإزالة الخلايا الميتة.

تنشيط الدّورة الدّموية، الأمر الذي يساعد على تغذية البشرة بشكلٍ جيدٍ.

تنظيف الوجه وتطهيره من الأوساخ، والتخفيف من مسام البشرة.

تابعي المزيد: ماسكات مجربة لمشاكل بشرتك الدهنية



مكونات التونر:

كيس من النعناع المجفف

كوب من الماء الساخن

ملعقة كبيرة من عصير الليمون



طريقة إعداد التونر:

ضعي النعناع المجفف في الماء الساخن، واتركيه لخمس دقائق لضمان تجانس المكونات.

أضيفي ملعقة عصير الليمون بعد إزالة كيس النعناع من الكوب.

حركي المكونات مع بعضها جيداً واتركيها حتى تبرد.

Advertisements



طريقة التطبيق:

أحضري قطعة القطن النظيفة، ثم اغمسيها في التونر، ووزعيها على البشرة عند الاستخدام.



تونر الشاي الأخضر

تونر للبشرة الدهنية

من فوائد التونر:

تحارب التجاعيد وعلامات الشيخوخة.

ترطب وتساعد على ترميم البشرة التالفة وتقويتها.

تعمل على حماية خلايا البشرة من الأكسدة المبكرة.

التخلص من الرؤوس السوداء.

مكونات التونر:

٢ملعقة من أوراق الشاي الأخضر

٣ ملاعق كبيرة من ماء الورد

كوب من الماء الساخن



طريقة إعداد التونر:

ضعي الشاي الأخضر في الماء الساخن، واتركيه لخمس دقائق لضمان تجانس المكونات.

اتركى الخليط حتى يبرد، ثم أضيفي ماء الورد إلى الكوب.

حركي المكونات مع بعضها جيداً، ثم ضعيها في زجاجة محكمة الغلق.

طريقة التطبيق:

أحضري قطعة القطن النظيفة، ثم اغمسيها في التونر، ووزعيها على البشرة عند الاستخدام.

تابعي المزيد: هذا ما تحتاجه بشرتك في الخريف والشتاء