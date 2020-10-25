أحلام تشارك في حملة "إلا رسول الله" برسالة غاضبة ودعاء

علاقات و مجتمع

شاركت المطربة الإماراتية أحلام، في حملة "إلا رسول الله" التي دشنها ملايين المسلمين حول العالم، للدفاع عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم).

ونشرت أحلام، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مدون عليها الآية القرآنية: "والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم"، وعلقت على الصورة قائلة: "اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك بحق رسولك الكريم بأبي أنت وأمي يا رسول الله.. ‫إلا رسول الله‬".

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وتضامن معها متابعوها في التعليقات، مشاركين في حملة الدفاع عن رسول الله.

ويذكر أنه خلال الساعات الماضية تصدر هاشتاج "إلا رسول الله" مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل الكثير من رواد هذه المواقع مع الدعوة لمناصرة النبي أمام ما وصفوه بإساءات تعرض لها من قبل من أعادوا نشر الرسومات المسيئة له.

وجاء هذا التفاعل بعد تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مراسم تأبين المعلم المقتول، والذي قال بها "لن نتخلى عن الرسومات والكاريكاتيرات، وإن تقهقر البعض"، ما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت صحيفة "شارلى إبدو" عددًا من الرسومات المسيئة للنبى محمد، وهي الواقعة التي تكررت أكثر من مرة خلال السنوات الماضية.

ودخلت دار الإفتاء على خط الأزمة، إذ نشرت عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة على محبة النبي لكل مسلم: "إنه سيظل كل مسلم ومسلمة في هذا العالم متمسكًا بحبه لنبي الرحمة والنور، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، باعتبار ذلك واجبًا إيمانيًّا نابعًا من القلب تجاه جنابه الشريف، مهما حاول المستهزئون والجهال النَّيْلَ من مقامه الكريم وحجب نوره الوضاء الذي سيبقى منيرًا إلى يوم الدين".