"وفاء وغادة" حكاية مرشحتين أثارتا الجدل بـ"الموز والجوافة" (صور)

علاقات و مجتمع

انطلقت اليوم، أولى أيام التصويت بالمرحلة الأولى في الانتخابات البرلمانية داخل مصر، فعلى عادة الماراثون الانتخابي الذي يشهد المنافسة بين المرشحين، لكن اللافت للنظر هذه المرة هو تصدر النساء المرشحات المشهد الانتخابي بصور ولقطات أثارن بها الجدل.

ويرصد "هن" حكاية مرشحتين أثارتا الجدل بمواقف ولقطات تصدرت لهن:

وفاء صلاح الدين: مرشحة الموز

منذ إعلان وفاء صلاح الدين ترشحها لانتخابات مجلس النواب، عن دائرة عن شبين الكوم عاصمة المنوفية، اقترن اسمها بالجدل، إذ عرفت بـ"مرشحة الموز"، بعدما ظهرت في جلسة تصوير، وهي تحمل "الموز" الرمز الانتخابي الذي اختارته لحملتها الانتخابية.

وخلال حوارها مع الإعلامي وائل الإبراشي، تحدثت عن حقوق الزوجة الثانية، التي ينظر لها المجتمع على أنها "خطافة رجالة"، رغم أن الشرع لم يحرم وجودها ولا يجرمها القانون أيضًا، بحسب تعبيرها.

دفاع "وفاء" عن حقوق الزوجة الثانية، جعل البعض يعتقد أنها تدعو لتعدد الزوجات، وهو ما نفته بعد ذلك، عبر حسابها على فيس بوك، إذ كتبت: "أنا قلت إني أتمنى تشريع قانون يحمي المرأة المصرية بعد الطلاق أو بعد أن تصبح أرملة، لأن نظرة المجتمع قاسية عليها، ولم أذكر أبدًا أن برنامجي الانتخابي به التعدد".

واستكملت "وفاء": "لن أسمح بهذه الحملة ضدي بعد إعلان ترشحي لمجلس النواب بأقل من 24 ساعة.. حيث تواصل معي التلفزيون المصري تاني يوم وما حدث معي بحلقة وائل الابراشي، لن أسمح به إطلاقًا.. شاهدوا الحلقة كاملة لأن للأسف هما نزلوا مقاطع مقتضبة عشان يعملوا هجوم وضجة، إنما الفيديو الكامل بيشرح بالظبط اللي قولته بالتفصيل".

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غادة صقر: مرشحة الجوافة

أما غادة صقر، مرشحة مجلس النواب في دمياط، اعتادت أيضًا إثارة الجدل، بمواقف وصور لها، كانت بدايتها ظهورها وترسم الحناء خلال أحد الأفراح، التي حولتها لدعاية انتخابية لها، بالإضافة أيضًا إلى توزيعها للجوافة على المواطنين، وهو ما جعلها تعرف بـ"مرشحة الجوافة".

وكانت "غادة" تحرص على التقاط الصور السيلفي خلال جولاتها الانتخابية بدائرة دمياط، مع السيدات والأطفال وحضور مناسبات الأفراح والخطوبة وتستغلها في الدعاية الانتخابية لنفسها.

وفي إحدى المرات ظهرت أيضًا "غادة" وهي مرتدية البرقع العربي خلال لقاءاتها بقبائل العرب، فيما واصل ضياء الدين داود المرشح عن ذات الدائرة جولته بلقاء الصيادين.

وتجرى انتخابات مجلس النواب بمحافظة دمياط ضمن المرحلة الثانية التي تنطلق للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة 4 و5 و6 نوفمبر، وعلى أن تجرى داخل مصر 7 و8 نوفمبر، وتعلن النتيجة 15 نوفمبر المقبل.

وتنطلق جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من الانتخابات للمصريين في الخارج أيام 5 و6 و7 نوفمبر المقبل، على أن تجرى في الداخل أيام 7 و8 نوفمبر، وتعلن النتائج النهائية 14 ديسمبر.

وتضم محافظات المرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد على 5% من الأعضاء.