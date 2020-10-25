طبيب مناعة يحدد فصيلة دم أقل عرضة لمضاعفات كورونا

صحة

بات اقتراب الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، أمرا يؤرق العالم، ويضع الكثير على قدم وساق في محاولات منهم لمواجهة الفيروس.

وكثيرًا ما تتزايد الأسئلة حول الأشخاص الأقل إصابة من التقاط الفيروس، وفقًا لجهازهم المناعي، أو حتى فصيلة الدم.

وذهبت العديد من الدراسات خلال الفترات السابقة، لوجود بعض فصائل الدم التي من شأنها قد تحمي من الإصابة.

ومن جانبه، أكد الدكتور أمجد الحداد اخصائي الحساسية والمناعة، لـ"هن"، أن الأمر لا يزال تحت الدراسة حتى الآن، لكن هُناك بعض المؤشرات التي تشير له.

وأشار الطبيب إلى وجود فصيلة دم بالفعل أشارت لها بعض الدراسات، قائًلا: "أصحاب فصيلة الدم o الأقل دخولًا فى مضاعفات عند الإصابة، وذلك لكون الفصيلة هي الأكثر تكوينًا لاجسام مضادة ، والأقل فى نسبة حدوث تخثر و جلطات".

وتابع: "على العكس فى فصيلة AB، فهم الأكثر خطورة للإصابة".

أعراض الموجة الثانية لفيروس كورونا

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أمجد الحداد أخصائي الحساسية والمناعة، لـ"هن" أن كورونا هو فيروس تنفسي في الأساس ولكن ليس له "كتالوج" بعينه، قائلًا: "بيدخل عن طريق مجرى التنفس وبيأثر على الرئة".

وعن أعراض الموجة الثانية المرتقبة حول العالم، أوضح "الحداد" الأعراض في نقاط، جاءت على النحو التالي:

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تخثر بروتين الدم.

إحداث جلطات في الجهاز الهضمي.

تراكم إفرازات على الجهاز الهضمي.

تكون الجلطات في بعض أجهزة الجسم.

آلام شديدة.

الشعور بـ "المغص".

إسهال.

حدوث تأثير على الجهاز التنفسي غير ملحوظ في بعض الحالات.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما خصصت الوزارة عددا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتس آب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر".