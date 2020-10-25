مصممة فستان رنا رئيس لـ"هن": "زودنا فتحة الجنب"

علاقات و مجتمع

لفتت الفنانة رنا رئيس الأنظار بإطلالتها، خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، الذي انطلق مساء الجمعة الماضية، في الغردقة، متجملة بفستان أزرق لامع مكشوف الظهر وبفتحه جانبية من دار الأزياء ZAHAN.

تحدث هنا عثمان، مصممة فستان "رئيس"، عن تفاصيل الإطلالة قائلة، إنه تم إجراء تعديل على التصميم الأصلي للفستان، بإضافة فتحة جانبية طويلة التي تعرف بـ"فتحة هوليوود"، متابعة: "الفتحة خلت اللوك أيدجي ومحدد أكتر، وكان مناسب لشكل رنا".

وأشارت إلى أنها سعيدة بتعاونها مع الفنانة الشابة، التي قدمت عدة أدوار فنية منها: "أرض جو"، و"كلبش 2"، و"بركة".

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افتتاح مهرجان الجونة

وانطلق حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، والذي حرصت إدارته على تكريم الفنان محمود رضا، من خلال عرض استعراض مستوحى من تصميم رقصاته وفرقته الشهيرة، والتي كانت حققت نجاحا كبيرا وأسهمت في الحفاظ على التراث المصري، وقدم الاستعراض خلال حفل الافتتاح ابنته الفنانة شيرين رضا.

ووجهت إدارة المهرجان، الدعوة إلى عدد كبير من الفنانين من أجل حضور الدورة الجديدة، من بينهم: أحمد السقا، تامر حسني، محمد هنيدي، يسرا، محمد رمضان، خالد الصاوي، أصالة، إلهام شاهين، نيللي كريم، خالد النبوي، لبلبة، أحمد داود، روجينا، أشرف زكي، جومانا مراد، محمد جمعة، سلوى خطاب، ريهام عبدالغفور، هالة صدقي، جميلة عوض، نجلاء بدر.

ومن ضمن قائمة الحضور: ياسمين صبري، أمينة خليل، ميريهان حسين، غادة عادل، دينا الشربيني، لقاء الخميسي، عمرو سعد، محمد ثروت، أحمد فتحي، نضال الشافعي، وفاء عامر، مريم حسن، رزان مغربي، محيي إسماعيل، بسمة، أحمد رزق، مي سليم، هبة مجدي، ريم مصطفى، إنجي المقدم، آيتن عامر، سمير صبري، هاني رمزي، صبري فواز، أروي جودة، كريم قاسم، أحمد حاتم، محمد فراج ونيقولا معوض وأصيل عمران واستيفاني صليبا.