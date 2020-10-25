طبيب روسي يكشف أبسط طريقة للتعرف على الإصابة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

تحدث الطبيب والإعلامي الروسي، يفغيني كوماروفسكي، في مدونته على "تيلجرام" عن سبل بسيطة للتعرف على شخص مصاب بفيروس كورونا.

وقال إن من أهم قرائن إصابة الإنسان بـ"كوفيد – 19" هي فقدان حاستي الشم والتذوق. وأوضح أنه يمكن القيام بتجربة هذه الطريقة، بصفتها تشخيصا مؤكدا لإصابة شخص ما بـ"كوفيد – 19". ويعتبر اختبار حاسة الشم مثلا طريقة أبسط وأدق من قياس درجة الحرارة، وفقا لما ذكره موقع " روسيا اليوم".

وقال الطبيب إنه يفضل الاقتراح على مريض محتمل أن يشم أو يتذوق شيئا ما للتأكد من إصابته بفيروس كورونا.

وشدد الطبيب على ضرورة ارتداء أقنعة الوجه والقفازات وغسل اليدين بالصابون واستخدام المعقمات.

يذكر أن روسيا تشهد الآن ارتفاعا ملحوظا لعدد المصابين بـ"كوفيد – 19". لذلك فإن الخبراء يوصون بمراجعة الطبيب بمجرد اكتشاف أعراض الإصابة بفيروس كورونا بدلا من الاستعانة بسبل العلاج الذاتي.