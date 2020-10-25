إطلالات النجمات في مهرجان الجونة السينمائي في يومه الثاني

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 أكتوبر 2020 01:40 صباحاً - انطلقت فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي ، مساء أمس الجمعة، تحت شعار " الإنسان والحلم"، بمشاركة 250 من نجوم الفن، خضعوا جميعاً لإجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا.

ولليوم الثاني على التوالي ظهرت النجمات العربيات بفساتين وإطلالات كانت حديث مواقع التواصل الإجتماعي.

وتنوعت إطلالات النجمات بين الفساتين القصيرة والفساتين الطويلة ، بينما اختارت بعضهن إطلالة بالجمبسوت.

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وظهرت النجمات بفساتين سوداء وبيضاء وحمراء وزرقاء وغيرها من الألوان القوية.

إليكم مجموعة من صور إطلالات النجمات العربيات في مهرجان الجونة السينمائي في يومه الثاني.