موديلات عبايات إماراتية فخمة للمناسبات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 24 أكتوبر 2020 07:44 مساءً - اشتُهرت العبايات الإماراتية بتصميماتها الأنيقة الناعمة المناسبة للنساء العربيات بشكل كبير، لذا نقدم لكِ اليوم عشرة موديلات لعبايات سوداء فخمة من حسابات دور الأزياء الإماراتية على إنستجرام، لتتناسب مع مناسباتك فلا تترددي في اعتمادها.



عبايات مزينة بقماش شفاف لخيار جريء ومميز

عبايات مزينة بقماش شفاف لخيار جريء ومميز



انتشرت صيحة القماش الشفاف بالعباية الإماراتية بشكل كبير، ومنها استوحينا لكِ أبرز الخيارات التي يمكنك اعتمادها في المناسبات، فلمظهر جريء تأنقي بعباية مزينة بتداخلات الأقمشة السوداء الشفافة مع الأقمشة المزينة بالفصوص لخيار مبهر وأنيق، أو اختاري عباية سوداء مزينة من الجزء السفلي وعلى أطراف الأكمام بزهور ذات قماش شفاف لخيار ملائم للمناسبات بشكل كبير، ولخيار أكثر بساطة اعتمدي العباية السوداء المزينة من أطراف الأكمام بقماش شفاف مزين بالزهور بأسلوب بسيط ومناسب لكل النساء.

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خيارات العبايات المطرزة بالزهور

خيارات العبايات المطرزة بالزهور



تفضل الكثيرات اعتماد موديلات العبايات المزينة برسومات الزهور؛ لإطلالة أنيقة ومبهرة ولا تبطل موضتها أبدًا، لذا نقدم لكِ -عزيزتي- تشكيلة إماراتية فاخرة يمكنك اعتمادها في المناسبات، كالظهور بعباية سوداء مزينة من أحد الجانبين برسمة أوراق الشجر البيضاء بطريقة ممتدة ومبهرة، أو ارتداء عباية سوداء من قماش الكريب المزين برسومات أوراق الشجر والزهور من الجزء السفلي لخيار مميز، أو اختيار عباية سوداء مزينة بالزهور الذهبية مع أكسسوارات باللون الذهبي لمظهر أنيق ومناسب للكثير من النساء.

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إطلالات العبايات ذات الفصوص اللامعة

إطلالات العبايات ذات الفصوص اللامعة



إن كنتِ تبحثين عن عباية مصممة بفصوص لامعة لمظهر أنيق وفاخر، يمكنك التألق بعباية واسعة مزينة بخطوط من الفصوص الفضية مع أكسسوارات فضية لمظهر أنيق وفاخر، أو تنسيق عباية مزينة من الأسفل برسومات فضية مع حذاء بكعب شفاف، ولخيار أكثر جرأة وعصرية يمكنك أن تطلي بعباية مزينة بفصوص صغيرة فضية متداخلة على الخصر والأكمام، أو عباية من الساتان الأسود المزين بأقواس مزينة بالفصوص على أحد الجانبين.

تعد العبايات السوداء الخليجية الخيار الأكثر تفضيلًا من قِبل النساء العربيات في مختلف المناسبات، لذا نقدم لكِ من وحي دور الأزياء الإماراتية على حساباتها على إنستجرام، عدة موديلات لعبايات فخمة متنوعة لتناسب مظهرك وشخصيتك.

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