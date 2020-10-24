"كوافير أم سماح".. حفلة سخرية من إطلالات الفنانات بمهرجان الجونة السينمائي

لايف ستايل

سخرية وانتقادات لاذعة، لاحقت مجموعة كبيرة من الفنانات، منذ ليلة أمس، بالتزامن مع انطلاق فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، حيث ركزت عدسات الكاميرات على إطلالات الفنانات على السجادة الحمراء، والتقطت لهم صورا متنوعة في مواقف مختلفة، لاقت رواجا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

إطلالات مختلفة ظهرت بها نجمات الفن والإعلام على السجادة الحمراء، وطاردتهم بسببها التدوينات الساخرة والمقارنة على موقع "تويتر" للتدوين القصير، عبر هاشتاج "#مهرجان_الجونة_السينمائي" الذي تصدر قائمة التريند.

وشبهت إحدى المشاركات على الهاشتاج، إطلالة الفنانة شيرين رضا، بإحدى الشخصيات الأسطورية التي قامت بتأديتها النجمة العالمية أنجلينا جولي في أحد أعمالها السينمائية.

وعلق حساب آخر، على إطلالة الفنانة أمينة خليل: "كوافير أم سماح".

وسخر حساب باسم "إبراهيم"، من إطلالة الإعلامية مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا، معلقًا: "أحمد السقا مسلف مراته جاكيت من عنده علشان هو جدع جدًا".

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وتهكم حساب آخر، على إطلالة الفنانة شيرين رضا، بتشبيهها بإحدى الشخصيات الكارتونية التي جسدها الفنان الراحل فؤاد المهندس بأحد أعماله.

وقام حساب بالجمع بين عدد من إطلالات الفنانات، وبعض الإطلالات الكوميدية والشهيرة القريبة منها، معلقا: "قولت أتسلى وأنا بتفرج على الماتش".

وانتهى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، الذي حرصت إدارته على تكريم الفنان محمود رضا من خلال عرض استعراض مستوحى من تصميم رقصات الفنان الراحل محمود رضا وفرقته الشهيرة والتي كانت حققت نجاحا كبيرا وساهمت في الحفاظ على التراث المصري، وقدم الاستعراض خلال حفل الإفتتاح ابنته الفنانة شيرين رضا.

وعينت إدارة المهرجان فريق سلامة خاص، يتولى المسؤولية الكاملة لمراقبة وتنفيذ بروتوكولات الصحة والسلامة قبل وأثناء وبعد انتهاء المهرجان، بالتعاون مع مستشفى الجونة.

ووجهت إدارة المهرجان، الدعوة إلى عدد كبير من الفنانين من أجل حضور الدورة الجديدة، من بينهم: أحمد السقا، تامر حسني، محمد هنيدي، يسرا، محمد رمضان، خالد الصاوي، أصالة، إلهام شاهين، نيللي كريم، خالد النبوي، لبلبة، أحمد داود، روجينا، أشرف زكي، جومانا مراد، محمد جمعة، سلوى خطاب، ريهام عبدالغفور، هالة صدقي، جميلة عوض، نجلاء بدر.

ومن ضمن قائمة الحضور: ياسمين صبري، أمينة خليل، ميريهان حسين، غادة عادل، دينا الشربيني، لقاء الخميسي، عمرو سعد، محمد ثروت، أحمد فتحي، نضال الشافعي، وفاء عامر، مريم حسن، رزان مغربي، محيي إسماعيل، بسمة، أحمد رزق، مي سليم، هبة مجدي، ريم مصطفى، إنجي المقدم، آيتن عامر، سمير صبري، هاني رمزي، صبري فواز، أروي جودة، كريم قاسم، أحمد حاتم، محمد فراج ونيقولا معوض وأصيل عمران واستيفاني صليبا.

ودخل الضيوف من بوابات التعقيم مرتدين الكمامات، وحرصت عدد من الفنانات على ارتداء السواريه والكمامات المزركشة التي تتناسب مع الفستان.