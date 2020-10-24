لينا أحمد الفيشاوي تحتفل بعيد ميلادها الـ16 بإطلالة جريئة

علاقات و مجتمع

احتفلت هند الحناوي، بعيد ميلادها ابنتها الوحيدة "لينا"، من طليقها الفنان أحمد الفيشاوي، ونشرت صورة من حفل عيد الميلاد، عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وبدت "لينا" في الصورة بإطلالة جريئة، وهي تحتفل بعيد ميلادها الـ16، برفقة والدتها وصديقتها، وهنأتها والدتها "طفلتي الصغيرة".

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وتفاعل معها المتابعون في التعليقات على الصورة: "كل سنة وأنتي طيبة لينا" "فكراكي لما كنتي 6 سنوات" "يارب تحققي كل أحلامك".

أزمة أحمد الفيشاوي وابنته لينا

ويذكر أن آخر تطورات قضايا النفقة بين أحمد الفيشاوي، وطليقته هند الحناوي، حين صدرت محكمة الأسرة في مصر القديمة، حكمها بزيادة مصروفات نفقة لينا الفيشاوي ابنة الفنان أحمد الفيشاوي من زوجته السابقة هند الحناوي، إلى 20 ألف جنيه.

وتقدم شعبان سعيد محامي هند الحناوي، بحافظة مستندات وأوراق رسمية تفيد بارتفاع صافي دخل طليقها أحمد الفيشاوي، مدعومة بشهادة من نقابة المهن التمثيلية محصور بها عدد المسلسلات واﻷفلام التي شارك فيها، وهو ما دعمته تحريات الأجهزة الأمنية.

وكان المحامي شعبان سعيد أقام دعوى قضائية لزيادة نفقة لينا الفيشاوى ابنة موكلته هند الحناوي وطليقة الفنان أحمد الفيشاوي، التي كان مقدرة سابقًا بـ10 آلاف جنيه، وقضت المحكمة بزيادتها إلى 20 ألفًا.

ومن التطورات الأخيرة أيضًا، عندما قررت محكمة أسرة الخليفة، قبول التظلم المقدم من هند الحناوي، طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، وقضت بإلغاء قرار منع ابنتهما "لينا" من السفر وتراقب الوصول، والذي سبق صدوره لصالح "الفيشاوي".

وشمل الحكم في الدعوى رقم 1183 لسنة 2019، أسرة الخليفة، إلغاء أمر منع السفر، واعتباره كأن لم يكن، وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه.

واستمعت المحكمة في جلسة ماضية، لمرافعة المحامي شعبان سعيد المحامي، دفاع "الحناوي"، والذي طلب إلغاء منع السفر.