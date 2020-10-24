ببدلة رقص حمراء.. لورديانا تهنئ المارد الأحمر بعد الفوز على الوداد: الأهلي حديد

لايف ستايل

قررت الراقصة البرازيلية، لورديانا، تهنئة مشجعي النادي الأهلي، على طريقتها الخاصة، عقب تأهل المارد الأحمر، مساء أمس إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، على حساب غريمه نادي الوداد المغربي.

ونشرت لورديانا عبر حسابها الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة جديدة، ظهرت من خلالها ببدلة رقص حمراء، مُعلقة: "الأهلي حديد".

ونجح الفريق الأول للنادي الأهلي، في الصعود للمباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب الفوز أمس الجمعة، على الوداد المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراة الإياب التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة، ليتأهل بمجموع المواجهتين بنتيجة 5-1.

وينتظر الأهلي الفائز من مواجهة الزمالك والرجاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في المباراة التي ستقام بين الطرفين يوم 1 نوفمبر المقبل، حيث يحتاج الزمالك للتعادل بأي نتيجة من أجل التأهل.

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من هى لورديانا؟

وترصد "هن" أبرز المعلومات عن الراقصة التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفقرات التالية:

- راقصة أجنبية تدعى لورديانا.

- تحمل الجنسية البرازيلية، وتقيم حاليًا في مصر.

- دشنت قناة على موقع "يوتيوب" لتقديم فيديوهات خاصة بتعليم الفتيات الرقص الشرقي "مجانا"، وعرضت خلالها مجموعة دروس لتقنيات احتراف الرقص.

- كان يتابعها على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" أكثر من 250 ألف متابع من مختلف أنحاء العالم، قبل انتشار فيديو رقصها على مهرجان "أخواتي".

- احتفلت بتجاوز متابعيها على "إنستجرام" حاجز الربع مليون شخص، بجلسة تصوير بفستان قصير منقوش، ووصلة رقص شرقي، موجهة رسالة شكر لجمهورها باللغة الإنجليزية: "أنا سعيد للغاية ويشرفني محبتكم.. أشكر كل من يقدر عملي، وأشعر بالفخر لوجودكم معي هنا، تعليقاتكم تحفزني أن أكون أفضل كل يوم.. أحبكم جميعا".

- تشارك الرقصة في إحياء العديد من الأفراح في مصر.

- يعد السفر من هواياتها المفضلة، ومن بين الدول التي زارتها: لبنان واليونان.