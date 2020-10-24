"شيماء" تؤدي عمرة لوالدة أسما شريف منير: تفاجأت بردها

علاقات و مجتمع

يحرص المشاهير عبر نوافذهم على مواقع التواصل الاجتماعي على التعبير عن كل ما يجول بخاطرهم وطلب أشياء معنوية من الجمهور، مثلما حدث مع الإعلامية أسما شريف منير، التي طلبت من متابعيها الدعاء لوالدتها الراحلة "ناهد" في ذكرى ميلادها؛ لتتفاجأ بعدها بأن سيدة أدت عمرة لها كصدقة جارية.

شيماء الغمري، سيدة مصرية مقيمة بالمملكة العربية السعودية منذ 17 عاما، من أشد المعجبات والمتابعات للفنانة أسما شريف منير، والتي صادفها منشور طلبها بالدعاء لوالدتها في نفس الوقت المقررة خلاله أداء عمرة لأحد المتوفين، يوم الجمعة 14 أكتوبر.

منشور "أسما" لفت انتباه متابعتها في نفس الوقت التي انتهت من تصاريح العمرة وقبل ساعتين من أدائها؛ لتقرر "شيماء" أنها تكون لوالدة شخصيتها المؤثرة، قائلة لـ"الوطن": "كان قدامي أكتر من حد طالبين مني عمره وكنت محتارة واخترت والدة أسما بعد رؤيتي منشورها".

وبعدما عادت شيماء الغمري، من أداء العمرة، دونت عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بوست، قالت خلاله: "مافيش أنسب من النهاردة تبقى أحلى هدية لمامتها في عيد ميلادها ربنا يتقبلها مني ويجعلها في ميزان حسناتها يارب.. ويارب أكون حاولت أسعدك وأفرحك زي ما بتسعدينا وبتفرحينا".

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منشور شيماء لقي تفاعلا من أسما شريف منير الأمر الذي فأجأها، كما أنها أعادت تداول المنشور وعلقت عليه: "ربنا يبارك فيكي ويكرمك ويسعدك إنتي مش فاهمة أنا اتبسط ازاي واد ايه أثرتي فيا، ربنا يارب يجازيكي كل خير".

والدافع وراء اختيار "شيماء" لوالدة أسما شريف منير، هو حبها للأخيرة والتي وصفتها بالشخصية المتعاونة والمحبة للخير خاصة أنها تساعدهم في كثير من الأمور من بينهم التحدي الخاص بفقدان الوزن، وهذا الأمر قربها منها، مضيفة: "ما توقعتش أسما تكون معانا على مدار الساعة لكن اتفاجئت بإنسانيتها الزايدة بتشجع وترد على كل بوست وأي صور".

ومنذ يومين، وجهت الإعلامية وخبيرة التجميل، أسما شريف منير، ابنة الفنان شريف منير، رسالة للفنانة المعتزلة لورا، زوجة أبيها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشرت "أسما" صورة الأخيرة، معلقة: "الست الجميلة اللي في الصورة دي هي لورا مرات أبويا.. إيه ده هو في مرات أب حلوة كدة؟ أومال فين الحوافر والعيون الشريرة مش مرات أب؟ يبقى أكيد لازم تكون شريرة وبتعذب الولاد وبتشغلنا في البيت، ده اللي المجتمع و الأفلام دايما بيصدروا بس".