الامارات | 3 فصوص من الثوم يومياً تحقق التباعد.. رئيس الشرطة الألمانية يناشد الضباط مازحاً!

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 فصوص من الثوم يومياً تحقق التباعد.. رئيس الشرطة الألمانية يناشد الضباط مازحاً! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناشد رئيس الشرطة الاتحادية في ألمانيا ديتر رومان، العاملين بالشرطة حماية أنفسهم بشكل أفضل من الإصابة بفيروس كورونا في ظل تزايد عدد الإصابات فى الآونة الأخيرة.

وقال رومان مازحاً: «عليكم بتناول ثلاث فصوص من الثوم يومياً، فهذا لا يساعد في مكافحة فيروس كورونا بشكل مباشر، ولكنه يضمن عدم اقتراب أحد منك أكثر من اللازم».

وأضاف رومان في رسالة بالفيديو إلى ضباط الشرطة، أمس الجمعة، إن هناك 136 موظفاً ثبتت إصابتهم بالفيروس مؤخراً.

ووفقاً لما قاله رومان فإن 1574 من ضباط الشرطة الاتحادية يخضعون حالياً للحجر الصحي كإجراء احترازي.

Advertisements

وحذر رومان: «إذا فشلنا فسيطفأ النور»، مبيناً أن العاملين بالشرطة الاتحادية لديهم واجب بالبقاء أصحاء «وينطبق هذا على مستوى مجال التعامل الخاص».

وأضاف أن هذا المجال يتضمن مخاطر على عمل هؤلاء، مناشداً العاملين معه بالقول: «تجنبوا العدوى، أيضا بسبب العواقب المحتملة على المدى البعيد».

وفي نهاية هذا الأسبوع تساعد الشرطة الاتحادية بتقديم 500 من أفرادها للمساعدة في تطبيق قواعد كورونا في مدينة برلين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news