الشرنوبي عن زواجه من راندا رياض: مناسبين لبعض

علاقات و مجتمع

قال الفنان محمد الشرنوبي، تعليقا على زواجه من "راندا رياض"، أنه بعد 6 أشهر من الزواج، يعلم جيدا أنه "اختار صح"، لافتا إلى أن الزواج "مبسوط ولطيف، وسعيد، وإحنا مناسبين لبعض".

وأضاف "الشرنوبي"، في لقاء مع برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، في حلقة خاصة عن مهرجان الجونة، الجمعة، على قناة "ON" الفضائية، أن المسألة تعود إلى الشخصيات، ومدى قبول كل طرف عيوب الطرف الآخر".

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وتابع، أن زوجته ما زالت تعمل في إدارة أعمال الفنانة أنغام، وهذا به ميزة مهمة أنها تفهم عمله، وطريقة العمل.

وأشار، إلى أنه يشارك في مسلسل "لؤلؤ"، الذي يعرض في نهاية شهر أكتوبر، كما سيشارك في أكثر من عمل سينمائي ويحضر لأكثر من أغنية: "بالنسبة لمشكلاتي، فأنا مش موقوف عن الغناء ولا التمثيل، ومفيش حكم قضائي بيقول كده، أنا نفسي أخلص، ومش عاوز مشكلات لنفسي، فيه خلافات وأنا مستني إيه اللي هيحصل".

من جانبها، قالت راندا رياض، زوجة الفنان محمد الشرنوني، إنها سعيدة وفخورة بوجودها إلى جواره، معقبة: "حاجة حلوة أشوف الناس كلها بتحبه، وموجودة حوله"، مشيرةً إلى أنها لأول مرة تحضر مهرجانات، وأجواء المهرجانات بالنسبة لها غريبة.