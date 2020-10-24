رانيا محمود ياسين عن عدم تكريم والدها في الجونة: أنا عذراهم

علاقات و مجتمع

تكريمات إنسانية تمس القلوب، أهداها القائمون على مهرجان الجونة السينمائي لأرواح فارقتنا من نجوم الفن على مدار 2020، تنوعت بين استعراض عصري لرقصات فرقة رضا التي أسسها الراحل محمود رضا، و"بروشات" مصنوعة بإتقان لوجه الفنانتين رجاء الجداوي وشويكار، إلا أن تلك الاحتفالات خلت من سيرة فتى الشاشة الأول محمود ياسين، الذي رحل منذ عدة أيام.

رانيا محمود ياسين: أخويا بس اللي جاتله دعوة لمهرجان الجونة

"محدش بلغني من إدارة المهرجان إن فيه تكريم لوالدي".. بتلك الكلمات أكدت رانيا محمود ياسين، عدم تكريم "الجونة السينمائي" لوالدها، متابعة خلال حديثها لـ"الوطن"، أنها لم تنزعج من الأمر ومقدرة لعدم تحضير تكريم يليق بالراحل، لوفاته قبل أيام من الافتتاح بعد الانتهاء من تجهيزات الفعاليات، "هما معذروين برده، لأنهم بقالهم شهور طويلة بيحضروا المهرجان، وأكيد اللي حصل غصب عنهم".

محبة الجمهور والجنازة الحاشدة لتشييع جثمان محمود ياسين كانا أكبر تكريم لوالدها على حد وصفها، "فيه ناس معرفهاش جاتله من سوهاج وكل محافظات مصر علشان تعزيه، لمجرد أنها بتحب فنه"، لتستمد من محبي الراحل القوة والصبر على فاجعة موته.

وعن دعوة الأسرة لحضور المهرجان"، تؤكد أنه تم توجيه دعوة لشقيقها الكاتب والسيناريست عمرو محمود ياسين، "بس هو اعتذر من ساعة ما بابا دخل المستشفى".

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فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الجونة 2020

وانطلقت أمس فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، والتي من المقرر استمرارها حتى 31 أكتوبر الجاري، حيث يحتضن مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة فعاليات المهرجان وعروض سجادته الحمراء.

وقال سميح ساويرس رئيس مجلس إدارة مجموعة أوراسكوم القابضة، وصاحب حلم تأسيس مدينة الجونة ومركز الجونة للمؤتمرات والثقافة: "نؤمن بالدور المحوري للفن والثقافة في تنمية المجتمع، وبأن المنجزات الإبداعية هي محرك فعال للنمو المحلي والإقليمي، ونحن ملتزمون بدعمها وتطوير البنية التحتية لها".

وذكر أن الاختيارات البصرية لتصاميم المهرجان هذا العام، مستوحاة من التنوع العرقي والثقافي لشعوب المنطقة، ممثلة في الأطياف المتنوعة للمواهب العربية والشرق أوسطية الحالمة بأشكال جديدة من الحياة، التي يجسدونها في أعمالهم السينمائية.

فيما صرح انتشال التميمي مدير المهرجان: "ما أروع التواجد في ريفييرا البحر الأحمر الملهمة للعقول والحواس، والتي تخلق تجربة ممتعة في حب السينما.

هذا العام، هوية المهرجان مليئة بالألوان المبهجة والعناصر الثقافية المنوعة، المتناغمة فيما بينها من أجل إيصال رسالتنا إلى العالم بينما تُعمل مدينة الجونة سحرها، وتكشف عن أحدث مساحاتها الفنية مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة".وأعاد فريق مهرجان الجونة تصور الدورة الرابعة للمهرجان، للتغلب على التحديات المفروضة المتعلقة بوباء كوفيد -19، حيث يوفر المهرجان كل معايير السلامة والأمان للحضور وبروتوكولات التطهير للقاعات، لأجل ضمان تجربة مهرجانية ممتعة وآمنة في الوقت ذاته.