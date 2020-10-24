فيديو.. خبيرة أبراج تحدد النساء الأكثر حظا في الإنجاب حتى نهاية 2020

ماما

الأبراج واحدة من الاهتمامات الكبرى للنساء، وعندما يتعلق الأمر بالإنجاب، يصبح الاهتمام مضاعفا، فجميعهن يرغبن في معرفة متى يحملن، ويقدم لك "هن"، توقعات الأبراج للنساء الأكثر حظا في الحمل حتى نهاية عام 2020.

تحدثت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في فيديو بثته عبر قناتها الشخصية على يوتيوب، أوضحت خلاله الأبراج أو النساء الأكثر حظا في الإنجاب لعام 2020، بالإضافة إلى بعض التوقعات الأخرى في السياسة وعن الدول.

وحددت عبير فؤاد، 3 أبراج سيكون لهن الحظ الأوفر في الحمل، ولكنها لم تتحدث عن بقية الأبراج، سواء بحظ عاثر أو غيره.

Advertisements

وقالت إن المرأة برج الجدي من الآن وحتى 19 ديسمبر المقبل، سيكون حظها كبيرا في الحمل، وذلك لوجود كوكب المشتري في برج الجدي، ما يعطيها فرصة كبيرة للحمل بسهولة.

وأوضحت أن المشتري يتواجد في وضع داعم لأنثى الحوت حتى 19 ديسمبر، ما يعطيها فرص كبيرة للحمل أو توسع العائلة وفرص زيادة عددها، لفترة طويلة.

وأضافت أن وجود فينوس وعطارد والشمس في المنزل الثامن حتى 10 نوفمبر المقبل، يزيد من فرص الحمل لنساء الحوت، فهذا الوقت به حظ وفرصة كبيرة للحمل.

وعن أنثى برج العذراء، فإنه من 14 نوفمبر وحتى 6 يناير 2021، هناك فرصة كبيرة للحمل، حيث يعاود كوكب المريخ سيره في منزلهم الثامن، ما يزيد من فرص الحمل بحسب عبير فؤاد.