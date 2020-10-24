حيل بسيطة للحصول على شفاه مثالية

محمد اسماعيل - القاهرة - يُشكّل تقشير الشفاه أحد الخطوات التجميليّة التي نهملها أو نتناساها عادةً، ولكن يبقى أفضل عناية تجميليّة ممكن أن نقدمها لهذه المنطقة الحساسة من الوجه بهدف تمليسها، وترطيبها، وتعزيز نعومتها.

تتسبب الإعتداءات الخارجيّة (إرتفاع أو انخفاض في حرارة الطقس، التعرض للهواء أو الشمس...) بالإضافة إلى اللعاب والإستعمال المتكرر لأحمر الشفاه في تراكم الخلايا الميتة على سطح الشفاه. وهذا يعني أن هذه المنطقة تماماً كبقيّة مناطق الوجه والجسم تحتاج إلى التقسير الدوري كي تستعيد نعومة ملمسها، وفقا لما ذكره موقع "العربية".

أي تقشير هو الأفضل؟

تتميّز بشرة الشفاه بطبيعتها الرقيقة والحساسة، ولذلك يُنصح بتجنّب استعمال المقشرات الخاصة بالوجه أو الجسم عليها خاصةً تلك التي تحتوي على حبيبات مقشّرة كبيرة الحجم.

يوصي الخبراء في هذه الحالة باختيار مقشّر خاص بالشفاه يحتوي في تركيبته على عناصر مغذية مثل الزيوت النباتية أو زبدة الشيا تؤمن الترطيب الذي تحتاجه هذه المنطقة من الوجه.

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تتوفر في الأسواق العديد من المقشرات الجاهزة المخصصة للشفاه، كما يمكن الإستعانة بالوصفات المنزليّة السهلة التحضير والتي تؤمّن المفعول المقشّر المنشود، كتلك التي تحتوي على:

• بيكربونات الصودا: يكفي خلط ملعقة كبيرة من البيكربونات مع القليل من الماء للحصول على عجينة يسهل تطبيقها على الشفاه وتركها لبضع دقائق قبل فركها بحركات دائريّة للتخلّص من الخلايا الميتة المتراكمة على سطح الشفاه. على أن يتم بعد ذلك شطف الشفاه جيداً يالماء ثم ترطيبها.

• زيت جوز الهند: يتمتع هذا الزيت بفعالية كبيرة على الشفاه. يكفي خلط ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند مع ملعقة صغيرة من العسل وملعقة صغيرة من السكر الأسمر للحصول على خلطة مقشّرة يتم تدليك الشفاه بها.

كيف يتمّ تقشير الشفاه؟

يُنصح بتقشير الشفاه مرة كل أسبوعين من خلال تطبيق كمية صغيرة من المقشر على الشفاه، ثم تدليكها بحركات دائريّة من اليسار إلى اليمين لحوالى عشر ثوانٍ على كل شفة مع التركيز على المناطق التي تتراكم عليها الخلايا الميتة. يمكن الإستعانة أيضاً بفرشاة أسنان ذات وبر ناعم تبلل بالماء الساخن، ثم يتمّ تمريرها على الشفاه بعد وضع طبقة سميكة من بلسم الشفاه على هذه الأخيرة وتركها لحوالى 15 دقيقة. يُنصح بتمرير فرشاة الأسنان بحركات دائريّة على الشفاه ودون الضغط عليها بقوة. تُشطف بعد ذلك الشفاه بالماء جيداً ويتمّ ترطيبها بالمرطّب الذي تستعملونه عادةً.

نصائح هامة:

يوصي خبراء العناية بالبشرة بتجنّب تقشير الشفاه التي تعاني من تشققات والإستعاضة عن التقشير في هذه الحالة باستعمال أقنعة خاصة بالشفاه تأخذ شكل بلسم أو لاصقات تساهم في تنعيم البشرة وترطيبها بالعمق. على أن تًترك على الشفاه لبضع دقائق ثم يثزال الفائض منها بواسطة محرمة ورقيّة.