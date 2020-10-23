كلاكيت رابع مرة.. ياسمين صبري بفساتين متشابهة في دورات الجونة السينمائي

لايف ستايل

يبدو أن الفنانة ياسمين صبري، تحب دومًا الفساتين اللامعة، صاحبة الخامات المُرصعة بالفصوص البراقة، التي تُجيد إبراز قوامها وطول قاماتها، وتجعلها أكثر إشراقًا على السجادة الحمراء.

هكذا تختار الفنانة ياسمين صبري إطلالاتها بمهرجان القاهرة السينمائي، منذ إنطلاق دورته الأولى 2016، وحتى دورته الرابعة المقامة حاليًا 2020.

ولفتت الفنانة ياسمين صبري، الأنظار، خلال مشاركتها على "ريد كاربت"، في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، بفستان أزرق اللون تميز بأنه "أوف شولدرز" ولامع، كما أنه منقوش وبحزام رفيع، مع تسريحة شعر إنسيابية.

Advertisements

الجدير بالذكر إن إطلالة الفنانة صاحبة اللون الأزرق، تشبه إطلالاتها بنسخ مهرجان الجونة السينمائي السابقة، التي ربما اختلفت قليلًا في "الموديل" لكنها اعتمدت على قاعدة واحدة وهي "التايبست" والخامة اللامعة للغاية.

من اللون الذهبي، مرورًا بالأصفر والأخضر وحتى الأزرق، استطاعت الفنانة لفت الأنظار على الرغم من تشابه الإطلالات.

يذكر أن الفنانة ياسمين صبري، أكدت خلال حوارها على السجادة الحمراء أنها تميل للأعمال الدرامية التي تناقش ما يهم المرأة.

وانتهى منذ قليل حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي والذي حرصت إدارته خلال ختام الحفل على تكريم الفنان محمود رضا من خلال عرض استعراض مستوحى من تصميم رقصات الفنان الراحل محمود رضا وفرقته الشهيرة والتي كانت حققت نجاحا كبيرا وساهمت في الحفاظ على التراث المصري، وقدم الاستعراض خلال حفل الإفتتاح إبنته الفنانة شيرين رضا.

وقامت إدارة المهرجان بتعيين فريق سلامة خاص، يتولى المسؤولية الكاملة لمراقبة وتنفيذ بروتوكولات الصحة والسلامة قبل وأثناء وبعد انتهاء المهرجان، بالتعاون مع مستشفى الجونة.

ووجهت إدارة المهرجان، الدعوة إلى عدد كبير من الفنانين من أجل حضور الدورة الجديدة، من بينهم: أحمد السقا، تامر حسني، محمد هنيدي، يسرا، محمد رمضان، خالد الصاوي، أصالة، إلهام شاهين، نيللي كريم، خالد النبوي، لبلبة، أحمد داود، روجينا، أشرف زكي، جومانا مراد، محمد جمعة، سلوى خطاب، ريهام عبدالغفور، هالة صدقي، جميلة عوض، نجلاء بدر.

ومن ضمن قائمة الحضور: ياسمين صبري، أمينة خليل، ميريهان حسين، غادة عادل، دينا الشربيني، لقاء الخميسي، عمرو سعد، محمد ثروت، أحمد فتحي، نضال الشافعي، وفاء عامر، مريم حسن، رزان مغربي، محيي إسماعيل، بسمة، أحمد رزق، مي سليم، هبة مجدي، ريم مصطفى، إنجي المقدم، آيتن عامر، سمير صبري، هاني رمزي، صبري فواز، أروي جودة، كريم قاسم، أحمد حاتم، محمد فراج ونيقولا معوض وأصيل عمران واستيفاني صليبا.

ودخل الضيوف من بوابات التعقيم مرتدين الكمامات، وحرصت عدد من الفنانات على ارتداء السواريه والكمامات المزركشة التي تتناسب مع الفستان.