بعد طرح محمد رمضان برومو "الشرع حلل أربعة".. زوجات: "الرجالة مش ناقصة"

علاقات و مجتمع

"الشرع حلل أربعة" هو عنوان الأغنية التى يستعد لطرحها الفنان محمد رمضان، ويقوم حاليا بتصوير فيديو كليب لها بالإمارات.

ونشر "رمضان" الفيديو، عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلقا عليه: "من دبي بدأنا التحضيرات لتصوير فيديو كليب الشرع حلل أربعة".

زوجات: الشرع حلل أربعة في ظروف معينة.. كفاية تشجيع على الخيانة

واعترضت بعض السيدات على عنوان أغنية محمد رمضان الجديدة قبل طرح الأغنية حتى، حيث بدأت موجة الانتقادات للانتقادات لها، فتقول ميادة خالد، "كفاية بقى كلمات أغانى تشجع على الخيانة محتاجين أغاني ليها هدف تنصر الست" حسب حديثها لـ "هُن".

واتفقت معها مي صالح، زوجة وأم لثلاثة أطفال، "إيه فايدة اغنية يكون عنوانها الشرع محلل أربعة ليه مفيش أغاني ليها هدف، مش نشجع الرجالة على الخيانة".

وكتن المطرب حمادة هلال، أعلن طرح أغنيته الجديدة التي تحمل نفس الاسم "الشرع محللي أربعة" من خلال نشره البرومو الخاص بها عبر قناته الخاصة بـ"يوتيوب".

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وترى نورهان أحمد، 30 عامًا، "ليه أغنيتين بنفس الاسم، الرجالة مش ناقصة علشان تتجوز بدل الواحدة اتنين وتلاتة، لازم تكون الأغاني هادفة لحاجة مفيدة مش التعدد لسبب وبدون سبب".

محمد رمضان يعلن عن طرح أغنيته الجديدة

وأعلن بالأمس الفنان محمد رمضان عن استعداد لطرح أغنية جديدة بعنوان "الشرع حلل أربعة"، وكان قد نشر الفنان "رمضان" فيديو من كواليس تصوير أغنيته الجديدة "الشرع حلل أربعة"، حيث يتواجد حاليا بدبي لتصويرها، وعلق "رمضان" على الفيديو قائلاً، "من دبي بدأنا التحضير لتصوير أغنية الشرع حلل أربعة".