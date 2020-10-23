الامارات | بول ماكارتني سجّل ألبومه الجديد خلال فترة الإغلاق

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شكرا لقرائتكم خبر عن بول ماكارتني سجّل ألبومه الجديد خلال فترة الإغلاق والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المغني البريطاني بول ماكارتني، نجم فريق البيتلز سابقاً، إنه قام بتسجيل ألبوم منفرد خلال فترة الاغلاق التي فُرضت في بريطانيا في مارس الماضي، واستمرت تسعة أسابيع، وذلك في حوار مع هيئة الاذاعة والتلفزيون البريطانية. وأضاف «لقد كنت أحاول تمضية الوقت فقط، لم أعتقد أبداً أنني سأتمكن من تسجيل ألبوم».
ويحمل الألبوم اسم ماكارتني الثالث، ويضم أغاني تمس «أزمة جائحة كورونا». ومن المقرر إصدار الألبوم في 11 ديسمبر المقبل، وسيضم نسخة معادة كتابتها لأغنية لم تصدر في مطلع التسعينات.
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