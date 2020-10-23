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الامارات | بول ماكارتني سجّل ألبومه الجديد خلال فترة الإغلاق

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لندن - د.ب.أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المغني البريطاني بول ماكارتني، نجم فريق البيتلز سابقاً، إنه قام بتسجيل ألبوم منفرد خلال فترة الاغلاق التي فُرضت في بريطانيا في مارس الماضي، واستمرت تسعة أسابيع، وذلك في حوار مع هيئة الاذاعة والتلفزيون البريطانية. وأضاف «لقد كنت أحاول تمضية الوقت فقط، لم أعتقد أبداً أنني سأتمكن من تسجيل ألبوم».

ويحمل الألبوم اسم ماكارتني الثالث، ويضم أغاني تمس «أزمة جائحة ». ومن المقرر إصدار الألبوم في 11 ديسمبر المقبل، وسيضم نسخة معادة كتابتها لأغنية لم تصدر في مطلع التسعينات.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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