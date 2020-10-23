الامارات | أين تذهب.. «مرسى ياس مارينا» يطلق تجارب ضيافة استثنائية

شكرا لقرائتكم خبر عن أين تذهب.. «مرسى ياس مارينا» يطلق تجارب ضيافة استثنائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 23 أكتوبر 2020

كشفت إدارة مرسى ياس مارينا، مرسى اليخوت الرائد ووجهة الترفيه المميزة للعائلات في أبوظبي، عن باقة من تجارب الضيافة الاستثنائية، التي تجمع بين تقديم ولائم الطعام في منافذ الأطعمة والمشروبات، والإطلالات المائية على مياه مرسى ياس مارينا، حيث تقدم مطاعم مرسى ياس مارينا باقة من ولائم البرانش، التي تضم أطايب المطبخ اللبناني والمتوسطي، وإبداعات الشارع الآسيوي، ضمن خمسة من مطاعمه المميزة، وتدعو الوجهة الشهيرة الضيوف للاستمتاع بالطقس العليل، وإطلالات المرسى المتلألئة أثناء التلذذ بأشهى النكهات.

ويقدم مطعم «أكواريوم»، الوجهة المفضلة لدى عشاق المأكولات البحرية، خيارات برانش شهية، يطيب تناولها أثناء مشاهدة المناظر الساحرة، ووسط أجوائه الراقية والمريحة، وذلك كل يوم جمعة من الساعة الواحدة بعد الظهر إلى الخامسة مساءً، ويشتمل عرض البرانش في المطعم الشهير بطابعه المفعم بالحياة.

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ويشكل مطعم «ديابليتو» المميز بأجوائه العفوية وتراس السطح مكاناً مثالياً لتناول وجبة برانش فاخرة أيام الجمعة والسبت من الساعة 12 ظهراً وإلى الساعة 12 بعد منتصف الليل، حيث يقدم تشكيلة من الأطباق المتوسطية الصحية.

يحتفي مطعم «زهر الليمون» بالطعم الأصيل وكرم الضيافة والتقاليد العائلية، ليبدع أطباقاً شهيةً من وحي الوصفات اللبنانية العريقة. يتم تقديم البرانش كل يوم جمعة من الساعة الواحدة بعد الظهر إلى السادسة مساءً.

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