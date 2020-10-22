ما المقصود بمتلازمة مارفان؟.. 7 أعراض تكشف إصابتك بها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر نجاح: متلازمة مارفان عبارة عن مرض وراثي يصيب الأنسجة الضامة في الجسم، وهي الألياف المسؤولة عن دعم وتثبيت الأعضاء الجسدية، حيث تؤثر على طريقة نمو الجسم، ويعتبر القلب والعينين والأوعية الدموية والهيكل العظمي أكثر الأعضاء تأثرًا بها. لقراءة المزيد..اضغط هنا

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