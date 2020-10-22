5 أعراض قد تهدد مرضى كورونا بعد التعافي.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أمنية قلاوون: يصاحب عدوى فيروس كورونا المستجد مجموعة من الآثار الجانبية التي قد تهدد المصابين بعد التعافي من المرض، حيث توصل عدد من الباحثين إلى اكتشاف تلك الأعراض، بعد مراجعة 65 دراسة و17 مقالة عملية. لقراءة المزيد..اضغط هنا

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