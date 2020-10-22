النجمات يتألقن بفساتين بنقشة الورود

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 22 أكتوبر 2020 08:46 مساءً - تحتل النقشة الوردية الريادة في عالم الموضة، فهي لا يمكن أن تغيب عن منصات عروض الأزياء في أي موسم. من هنا نرى النجمات العالميات متألقات بها في مختلف الأوقات، سواء خلال مشاريعهن النهارية، أو خلال مناسباتهن المسائية، لذا تابعي معنا أبرز الإطلالات التي رصدناها لكِ بهذه النقشة المميزة.



رصدنا في الآونة الأخيرة عدداً كبيراً من النجمات متألقات بالنقشة الوردية بمختلف أشكالها، سواء أكانت وروداً ناعمة، أو كبيرة الحجم. وممن لفت نظرنا كانت Caggie Dump بفستان ناعم منقوش بالورد، نسقته مع قبعة كبيرة الحجم، كذلك الحال مع Donna Air التي اختارت جمبسوت باللونين الكحلي والأبيض منقوشاً بالورود الزهرية وأوراق الشجر الخضراء، في حين اختارت Olivia Cox أن تطل بفستان باللون الأسود منقوش بورود ملونة، ونسقت معه سترة من الجلد أيضاً مزينة بنقوش وردية على أكمامها، فحظيت بإطلالة كاملة من الورود.

Oilivia Cox



من جهة أخرى، اختارت Phoebe Tonkin جمبسوت باللون الأسود منقوشاً بالورود الكبيرة الصفراء. أما Sonia Ben Ammar فسحرت الأنظار بفستانها اللماع المزخرف بالورود الملونة، التي أتت أشبه بلوحة فنية مميزة. Thandie Newton اختارت جمبسوت قصيراً منقوشاً بالورود الملونة، أما Zendaya فلفتت أنظار الجميع بفستانها ذات القصة الملوكية، من تصميم Dolce & Gabbana الذي أتى بألوان حيوية ونقشة ورود مميزة وكبيرة. كذلك الحال مع Zoey Deutsh التي توجهت أيضاً إلى هذه الدار العريقة، واختارت فستاناً من الشيفون مطرزاً بالورود كبيرة الحجم. والجدير بالذكر أن دار Dolce & Gabbana شهيرة جداً بالنقشة الوردية، وغالباً ما تدخلها إلى تصاميمها بطرق لافتة في كل موسم.

Zoey Deutsch



نصائح لارتداء النقشة الوردية

Phoebe Tonkin



في حال كنتِ تخافين من ارتداء هذه النقشة لأنها بارزة، إذن حان الوقت لكي تكسري هذا الحاجز، وأن تتألقي بها بالطرق التالية:

عند ارتداء لوك كامل بالنقشة الوردية؛ ننصحكِ بأن تعتمدي معها إكسسوارات محايدة؛ لكي تظهري بلوك متكامل.

اعتمدي إطلالة محايدة من الألوان والنقشات في حال أردتِ تنسيق إكسسوارات بالنقشة الوردية معها.

لا تكثري من التفاصيل المبالغ بها مع إطلالتك بالنقشة الوردية.

أما من ناحية المجوهرات، فننصحكِ بالابتعاد عن التصاميم التي تحتوي على أحجار كريمة ملونة؛ لأنها لن تليق بها، واتجهي نحو التصاميم الناعمة؛ كالذهب الوردي أو الأصفر.

اعتمدي مكياجاً ناعماً مع هذا النوع من الأزياء؛ لكي تحصلي على إطلالة متناغمة ومتكاملة خالية من العيوب.

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