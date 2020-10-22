مدير أعمال لورديانا: "محضر راقصتين جداد.. من البرازيل ومؤهلات عليا"

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تحدث طارق عبد المحسن، مدير أعمال الراقصة البرازيلية لورديانا، عن استعداده لتقديم راقصتين أجنبيتين على الساحة، بعد النجاح التي حققته لورديانا، خلال الأيام الماضية، حيث ارتفع عدد متابعيها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" من 200 ألف شخص إلى 622 ألف خلال 72 ساعة فقط.

وقال "عبدالمحسن"، خلال حديثه لـ"هن"، إنه يجري حاليًا كافة التصريحات والأوراق الرسمية اللازمة لعملها في مصر، مضيفا: "الاتنين برده من البرازيل ومؤهلات عليا، اسمهم (لايس) و(ليدياني)".

وأشار إلى أنهما يتدربان حاليًا جيدًا، حتى يصلا إلى مستوى لورديانا، مردفا: "هما الأتنين كويسين، بس لسه مبقوش زي لورديانا، وأول ما يتطوروا وأوراقهم تخلص هينزلوا ملعب الرقص".

وأشاد مدير أعمال الراقصة البرازيلية بأدائها، قائلا: "هي بتشتغل على نفسها، وبتدرب كتير، ومركزة جدًا في شغلها"، معربة عن سعادته بالنجاح الكبير التي حققته خلال الأيام القليلة الماضية.

كواليس مقطع فيديو الرقص على "أخواتي"

وكان مقطع مصور أشعل الـ"سوشيال ميديا"، جرى تصويره داخل فرع أحد مراكز التجميل الشهيرة والمتخصص في "مايكروبليدنج" بحي مصر الجديدة، وجرت مشاركة جزء من الفيديو على خاصية "أستوري" على صحفتي الفتاة والمركز على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعقب التداول الواسع للمقطع المصور، الذي أثار حالة من الجدل، حذف المركز الفيديو، فيما احتفظت الراقصة به.

ورغم من حذف المركز للفيديو، جرى تداوله مجددًا، محققا ملايين المشاهدات والآلاف من تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "هي مين الست اللي بترقص أحسن من جوهرة وفيفي عبده ديه؟"، و"البنت دي لازم تدي دروس في الرقص"، و"البنت بترقص بخفة ودلع يخطفوا القلب"، و"عيب يا جماعة نشير الحاجات دي على الصبح"، و"مشكلة الفيديو ده إنه بيخلص بسرعة"، و"شكلها هتسحب البساط من تحت جوهرة".