بدر خلف يفتخر بأنوثته بعد تحوله لفتاة: على "وسطي" تولد القصايد

لايف ستايل

شارك خبير التجميل بدر خلف، صورة جديدة له، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مرفقة بتعليق تغزل فيها بجماله، بعد أسابيع من تحوله إلى أنثى.

وظهر "خلف" بشعر انسيابي باللون البني البندقي، مع مكياج بسيط وأزياء نسائية زرقاء اللون، مع اعتماد على برامج "الإيديت" لتحسين جودة الصورة.

وعلق خبيرة التجميل، قائلا: "أنا الأُنثى الرفيعة إللي على خصرِها تولد القصائد".

تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد ما يقارب الـ1100 إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "الفلتر والإيديت عاملين مخلينك أحلى"، و"يا خسار بجد.. أنا حزين عليك"، و"تصدق إن شعرك أحلى من حياتي".

ومنذ أسابيع عدة، ظهر الإعلامي الإماراتي، بدر خلف، بأزياء تشبه إطلالة أميرة "ديزني" ياسمين بطلة فيلم "علاء الدين"، والتي تتميز بـ"توب أوف شولدرز" بأكمام شفافة وبنطلون فضفاض، مع شعر بني طويل يحمل بعض التموجات، معلقًا: "خلف الكواليس قبل ما أشيل الشنب، متحمسين على شيلتي؟ باقي كم يوم وتنزل انتظروا".

Advertisements

من هو بدر خلف؟

أبرز المعلومات عن بدر خلف خلال النقاط التالية:

- ولد في الإمارات العربية المتحدة.

- عمل في المجال الإعلامي من خلال شبكة قنوات "دبي تي في".

- ترك العمل الإعلامي واتجه إلى العمل كـ"خبيرة تجميل".

- يتابعه ما يقارب الـ700 ألف شخص على صفحته على موقع فيس بوك.

- يقدم وصفات العناية بالبشرة للفتيات من خلال قناته الرسمية على "يوتيوب"، فضلا عن حسابه على "فيس بوك".