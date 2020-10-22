بسبب زهور زفافها.. عروس تصاب بالعمى المفاجىْ

لايف ستايل

بدلًا من توثيق اليوم الأكثر تميزًا خلال حياتها بلحظات من السعادة العارمة، أُصيبت عروس بالولايات المتحدة الأمريكية، بالعمى بسبب تعرضها لنوع من أنواع التسمم من أزهار زفافها البرية، وذهبت إلى المستشفى على الفور.

رغبت العروس "كريستين جو ميلر"، في جمع عدد من أزهار الثلج البرية التي تنمو على مجموعة من الجبال التي تقع على مقربة من منزلها، إذ قطفت مجموعة كبيرة منها ما يكفي لملء شاحنة كاملة، لكنها لم تكن تعرف مدى السمية التي تحملها تلك الزهور الصغيرة، حسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

في الليلة التي سبقت الزفاف، أمضت العروس وصديقاتها المساء في ترتيب الزهور البرية بوضع مجموعة من الورود البيضاء اللازمة للتزيين، وفي صباح يوم زفافها، استيقظت كريستين لتجد وجهها مغطى بطفح جلدي، وبدأت في الشعور بالغثيان والحمى، وبعض الآلام، انتهت بحالة من الرعب بعدما اكتشفت إصابتها بالعمى المفاجئ.

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بصرخات متتابعة سقطت العروس على الأرض، إذ أصيبت في تورم كبير بوجهها وعينيها بشكل خاص، ما جعلها تشعر بآلام صعبة وحادة، وهو ما أصاب صديقاتها بالقلق الشديد على صحتها، وسرعان ما قمن بإبلاغ عريسها وعائلاتها.

هرع الزوج المدعو "جون"، للوصول لعروسته داخل منزل أصدقائها، محاولًا إمدادها ببعض الأدوية الخاصة بالإسعافات الأولية، إلى أن يتم نقلها إلى أقرب وحدة طوارئ بالمدينة.

وفي تمام الساعة 11:30 صباحًا، تم نقل العروس إلى أقرب غرفة طوارىْ، إذ إنها لم تستطع إبقاء عينيها مفتوحتين وكان من المؤلم أيضًا إغلاقهما، حيث تم إعطاؤها قطرات للعين ومسكنات للألم وبعض الحقن.

على الرغم من مآساة العروس يوم زفافها وفقدانها لبصرها، إلا أنها بدأت في التحسن على مدار أيام طويلة، وتم تحضير حفل الزفاف مرة أخرى.