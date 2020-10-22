"عالية" أمام محكمة الأسرة: موبايل جوزي عليه صور مديرته من غير هدوم

علاقات و مجتمع

4 سنوات من الحب والود والهدوء، كانت هي سمة بيت "عالية.م"، البالغة من العمر 31 عاما، والتي تروي حكاية زواجها وسبب طلبها الطلاق أمام محكمة الأسرة بالزنانيري بعد أن رفعت دعوى خلع ضد زوجها حملت رقم 1531.

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السيدة الملكومة قررت أن تحظى بحريتها بعيدا عن الزوج الخائن، والذي اكتشفت خيانته لها بالصدفة، "مسكت موبايله أعمل منه مكالمة وفوجئت برسالة على تطبيق ماسنجر على فيس بوك"، الرسالة كانت من مديرته التي تسأله، "أنت فين مختفي بقالك يومين".

مفاجأة مدوية وجدتها "عالية" على هاتف زوجها، شات إباحي، وصور لمديرته وهي شبه عارية دون أن تظهر وجهها، صدمة كبيرة عاشتها الزوجة إثر ما رأته على الهاتف المحمول، وهو ما جعل فضولها يثار وتبحث في محادثات أخرى.

اكتشفت "عالية" علاقات زوجها المتعددة بسيدات، وجميعهن يرسلن صورهن عارية دون وجوههن، ولكن الغريب في قصتها أنها لم تشك ولو لمرة واحدة في سلوك زوجها، "كان طبيعي وعادي وعمره ما حسسني بكدة خالص"، لم تتمالك الزوجة أعصابها فكسرت الهاتف فورا.

تروي "عالية"، للمحكمة، "جبت منه طفلين في 4 سنين، كان نعم الزوج معايا، رغم أنه خلاني أسيب الشغل بحجة أني أراعي البيت والأطفال وده مكانش ليه داعي، بس أقنعني ووافقته، دلوقتي فهمت السبب".

وأكملت الزوجة مطالبة بالطلاق لاستحالة العشرة مع زوجها، "مقدرتش اتحمل كل اللي شوفته دا وأنا مخدوعة فيه، وهو ضربني بعد ما كسرتله الموبايل وطردني برا، مش حاسة إن أنا هاقدر أثق فيه أو أتعامل معاه تاني بعد اللي شوفته دا، وطلبت منه الطلاق رفض، قالي هو أنا دافع دم قلبي في الجوازة عشان أطلقك وتاخدي كله حاجة، مفيش طلاق"، لذلك قامت "عالية"، برفع دعوى خلع ضد زوجها وما زالت تنظر الآن أمام المحكمة.