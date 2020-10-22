كتب: هن - 03:28 ص | الخميس 22 أكتوبر 2020

قدم الشيف الشربيني، وصفة عمل أرز بالخلطة، من خلال برنامجه "الشيف"، المذاع على قناة "سي بي سي سفرة"، وهي من الأكلات البسيطة التي يسهل تحضيرها في المنزل، وفي مدة قصيرة. مقادير عمل أرز بالخلطة أرز. بصل. مرقة. زبدة. ملح. فلفل. Advertisements بهارات. قرفة. مكسرات. كبدة. طريقة عمل أرز بالخلطة يشوح البصل على النار في زبدة. عند تغير لون البصل يضاف الأرز ويقُلب. ثم توضع المرقة والتوابل. يقلب ويترك على النار حتى ينضج. نجهزه في طبق التقديم. تشوح الكبدة والمكسرات في زبدة وتضاف على الوجه.

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