طريقة عمل ميني بيتزا

كتب: هن - 12:46 ص | الخميس 22 أكتوبر 2020

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، وصفة أرز ميني بيتزا، من خلال برنامجها "على قد الإيد"، المذاع على قناة "سي بي سي سفرة"، وهي من الأكلات البسيطة التي يسهل تحضيرها في المنزل، وفي وقت قصير. مقادير عمل ميني بيتزا 3 كوب دقيق 3 ملعقة كبيرة زيت 1 ملعقة صغيرة خميرة فورية رشة ملح رشة سكر رشة حبوب كمون 2 ملعقة كبيرة لبن بودرة ماء للعجن عصير طماطم ثوم زعتر جاف ملح فلفل أسود زيت Advertisements تونة فلفل ألوان جبنة رومي جبنة موتزاريلا زيتون حلقات طريقة عمل أرز بالبارميزان والثوم يسخن الفرن على درجة حرارة 180 تجهز صينية فرن تخلط المكونات الجافة معًا يضاف الزيت ونقلب يضاف الماء تدريجيا حتى يتجانس القوام يترك العجين ليختمر حوالي ساعة يفرد العجين ويقطع على شكل دوائر باستخدام قطاعة ترص الحشوة تخبز في الفرن حتى تمام الطهي الصوص يسخن الزيت على النار ثم تضاف جميع المكونات تترك على النار حتى تتسبك الصلصة

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