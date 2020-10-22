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طريقة عمل ميني بيتزا

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كتب: هن -

12:46 ص | الخميس 22 أكتوبر 2020

ميني بيتزا

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، وصفة أرز ميني بيتزا، من خلال برنامجها "على قد الإيد"، المذاع على قناة "سي بي سي سفرة"، وهي من الأكلات البسيطة التي يسهل تحضيرها في المنزل، وفي وقت قصير. 

مقادير عمل ميني بيتزا 

3 كوب دقيق

3 ملعقة كبيرة زيت

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية 

رشة ملح 

رشة سكر 

رشة حبوب كمون 

2 ملعقة كبيرة لبن بودرة

ماء للعجن 

عصير طماطم

ثوم

زعتر جاف

ملح 

فلفل أسود

زيت

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تونة

فلفل ألوان

جبنة رومي

جبنة موتزاريلا

زيتون

حلقات 

طريقة عمل أرز بالبارميزان والثوم

يسخن الفرن على درجة حرارة 180

تجهز صينية فرن

تخلط المكونات الجافة معًا

يضاف الزيت ونقلب

يضاف الماء تدريجيا حتى يتجانس القوام

يترك العجين ليختمر حوالي ساعة

يفرد العجين ويقطع على شكل دوائر باستخدام قطاعة

ترص الحشوة

تخبز في الفرن حتى تمام الطهي

الصوص

يسخن الزيت على النار ثم تضاف جميع المكونات

تترك على النار حتى تتسبك الصلصة

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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