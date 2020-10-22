الامارات | نمط الحياة الصحي يقوي الجهاز المناعي

شكرا لقرائتكم خبر عن نمط الحياة الصحي يقوي الجهاز المناعي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت مجلة «براكسيس فيتا» الألمانية بأن نمط الحياة الصحي، والقيام بالكثير من الحركة والتمارين الرياضية، يساعد على تقوية الجهاز المناعي، والحد من نزلات البرد، خصوصاً سيلان الأنف.

وأكد خبراء المجلة الألمانية أن الجهاز المناعي يعتمد على سلوكيات المرء لحمايته من نزلات البرد والأمراض الأخرى، ولتعزيز دفاعات الجسم ضد نزلات البرد يمكن القيام ببعض التغييرات الصغيرة التي لها تأثير معزز للصحة وعلاج سيلان الأنف، مثل مضغ العلكة، الذي يفيد في ترطيب الأغشية المخاطية بشكل أكبر، ويجعل استقرار مسببات الأمراض بها أكثر صعوبة.

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وتعد المشروبات الدافئة والأعشاب من أهم طرق علاج سيلان الأنف في البيت، مثل الينسون والزنجبيل مع العسل، وكذلك النعناع مع الينسون، فهذه المشروبات تساعد على علاج الأغشية المصابة في الأنف.

ويعد حمام البخار من أسهل الطرق لعلاج الزكام، فهو يساعد على ترطيب الأنف، ويمكن عمل حمام البخار في البيت من خلال غلي كمية من الماء، ووضعها في إناء وتوجيه الأنف ناحيتها لدقائق حتى تشعر بالراحة.

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