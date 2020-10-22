الامارات | 3 مهارات تستحق التعلّم في وقت الفراغ

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مهارات تستحق التعلّم في وقت الفراغ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قبل عقد أو عقدين كان المرء إذا ما أراد تعلم شيء جديد يجب عليه اختيار كتاب أو العثور على وسيلة ما لاكتساب خبرة عملية.

ولكن الوسائل التعليمية الآن أصبحت بين أناملنا؛ فهناك موارد عبر الإنترنت لا تصدق لأي شيء تريد تعلمه. وحرفياً لم يكن الأمر أسهل لاكتساب مهارة جديدة من الآن، وهو ما يعد استغلالاً جيداً لوقت الفراغ.

للإطلاع على المهارات الـ3، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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